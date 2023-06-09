У українського захисника Трейна, який загинув під Бахмутом, народилася донька (фото)

За інформацією голови Нацкорпусу Білецького, загиблий герой воював за те, щоб його донька мала змогу народитися та вирости у вільній Україні. На жаль, свого первістка він так і не побачив.

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У загиблого наприкінці квітня під Бахмутом командира роти першого штурмового батальйону Дениса "Трейна" Бабія народилася дочка. Про це у четвер, 8 червня повідомив голова Національного корпусу, засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"Він дуже чекав на народження доньки і воював за те, щоб вона росла у вільній Україні. Наш обов'язок – підтримувати родину Трейна і закінчити цю війну остаточною перемогою. Заради мирного майбутнього для всіх українських дітей", – написав Білецький у своєму Telegram.

Він повідомив, що новонароджена дівчинка з'явилася на світ 8 червня 2023 року з вагою понад 3,9 кг та зростом 56 см.

Боєць мріяв, щоб його дитина зростала у вільній Україні

Відомо, що 29-річний Денис Бабій, родом із Вінниці, багато років був лідером футбольного фанатського руху, вважався активістом у націоналістичних організаціях та був одним з учасників Революції гідності.

Він подався захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Захищав Київську область та служив у полку "Азов".

Загинув Бабій 21 квітня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Він отримав важкі поранення, несумісні з життям.

Тоді стало відомо, що в нього залишилися мама та вагітна дружина.

Фото: Telegram

Нагадаємо, 2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик винищувача Владислав NOMAD Савельєв. У захисника залишилися маленька дитина та дружина.

Також нагадаємо, 8 червня у Херсоні загинув український доброволець з позивним "Кабан". Він керував евакуацією людей із затоплених районів міста.