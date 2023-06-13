Уроки Raptor та Lightning II: які невдачі США маєють врахувати з винищувачем 6 покоління

ВПС США зіштовхнулись з низкою проблем під час виробництва літаків — висока вартість, технічні проблеми та помилки під час придбання.

Related video

Повітряні сили США почали приймати пропозиції щодо винищувача шостого покоління Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це повідомляє Defense News.

У США планують укласти контракт на проєктування та виготовлення винищувачів NGAD у 2024 році. Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що один літак може коштуватиме сотні мільйонів доларів. Тому життєво необхідно, щоб Пентагон врахував помилки, які допустили з літаками 5 покоління.

Які уроки можуть винести військові з програми F-22 Raptor

Винищувач 6 покоління NGAD має замінити літаки F-22 Raptor. Тому перше, що треба врахувати — це вартість програми та надійність. Raptor виявився дорогим та не дуже надійним літаком. Планувалось, що виробництво F-22 буде триватиме 9 років й коштуватиме 12,6 млрд доларів. Також виявилось, що вартість одного винищувача зросла на 177% від початкової оцінки в 149 млн до 412 млн доларів.

F-22 на одній з баз ВПС США

Окрім цього винищувач Raptor виявився не дуже надійним. Станом на 2021 рік лише 50% від кількості всієї кількості F-22 були в боєготовності. Через це Повітряні сили купили 563 літаки, а не 750.

Уроки програми F-35 для військових

Програма з винищувачами F-35 є найбільшою програмою закупівель Пентагону. Літаки купують для Повітряних сил, Корпусу морської піхоти та для Військово-морських сил, а окрім цього F-35 продають на експорт. Проте він також виявився дорожчим, ніж очікувалось раніше й відстає від графіка.

Попри те, що літаки продаються у багато країн, труднощів з F-35 Lightning II значно більше, ніж F-22. Якщо казати про кошти, то загальна вартість придбання перевищує 428 млрд доларів США, а очікувалось, що програма обійдеться у 233 млрд доларів.

F-35 та F-16 на мамонтовій ході

Разом з тим фатальною помилкою називають те, що Пентагон почав купувати літак й одночасно його покращували. Це призводило до того, що кожен раз, коли літак мав проблему, підрядникам треба було змінювати вже готові літаки.

"Найбільший урок, який я засвоїла з F-35, полягає в тому, що ми більше ніколи не повинні літати на літаку, поки ми допрацьовуємо його", — заявляла ще у 2015 році тодішня міністерка ВПС США Деборра Лі Джеймс.

У 2021 році готовність F-35 складала 68,8%, що робить його трохи надійнішим за F-22. Тому найголовніше, що мають робити у Пентагоні — це уникати придбання NGAD до завершення фази розробки.

Нагадаємо, 19 травня у ВПС США заявили, що у 2024 році підпишуть контракт на винищувачі 6 покоління.

27 вересня ЗМІ писали, що США прагнуть обіграти Китай у створенні винищувача 6 покоління. Китай хоче отримати власну розробку до 2035 року.