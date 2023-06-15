Танковий прорив: "Залізна бригада" перемогла у бою з дронами та артилерією РФ (відео)

Українські захисники прямою наводкою знищують вогневі позиції та спостережні пункти окупантів у колишньому елеваторі.

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Бійці 3-ої окремої танкової "Залізної бригади" вийшли переможцями у протистоянні з російськими дронами та артилерією. У Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ опублікували відповідне відео.

У ролику можна побачити, як українські захисники прямою наводкою знищують вогневі позиції та спостережні пункти окупантів. Російські окупанти облаштували їх на колишньому елеваторі.

"Позиції регулярно знищуються", – йдеться у дописі.

Попри те, що українські війська ліквідовують такі локації загарбників, вони вперто їх облаштовують знову. Висотна споруда дозволяє контролювати місцевість, тому таку загрозу в першу чергу усувають.

За танками постійно полюють дрони та артилерія росіян. У цьому протистоянні бійці вийшли переможцями.

Знищення танків РФ

Під час бойових дій регулярно знищуються й танки ворога. Так, 14 червня російський екіпаж залишив свій танк після його знищення. Екіпаж бойової машини не став рятувати свою техніку. Російські загарбники вискочили з танка та поспішили залишити місце бойових дій.

ЗСУ також 12 червня ударним дроном знищили танк Т-80 під Куп'янськом. Робота безпілотника ударної групи "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка виявилася успішною. Бійці підрозділу атакували ворожий танк Т-80 з екіпажем за допомогою дрона на Куп'янському напрямі, після чого він спалахнув.

В районі Бахмута 4 червня танки ЗСУ пішли на штурм. Важка українська бронетехніка підійшла впритул до локації, де засіли загарбники, знищивши їхні позиції.

Нагадаємо, 15 червня у Міноборони Британії показали підготовку українських новобранців. Спеціальні навчання під керівництвом союзників розраховані на те, щоб надати українським військовим бойові навички для протидії російській агресії.