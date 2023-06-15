РФ перекинула б'ючий ракетами Х-35 комплекс "Бал" до кордону: які області під загрозою (відео)

За інформацією Генштабу, дальність ракет берегового ракетного комплексу "Бал" дозволить завдавати ударів по семи прикордонних областях України.

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Російські військові почали нарощувати кількість тактичних груп ракетних військ на прикордонних з Україною територіях, що створює підвищену загрозу завдання ракетних ударів у ряді областей країни. Про це повідомив у четвер, 15 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у ході брифінгу.

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"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", — розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрілянини яких дозволяє завдавати ударів по територіях Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

При цьому представник Генштабу наголосив, що російські військові зосередилися на цілях, пов'язаних з логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Ракетний комплекс Бал: характеристики

Ракетні комплекси "Бал" — це берегові комплекси, призначені для захисту берегових об'єктів від атак з моря, а також для контролю за територіальними водами та протоками. Комплекси виконують бойові завдання у складних метеоумовах у денний та нічний час доби.

До складу комплексу "Бал" входять чотири пускові установки, кожна з яких містить вісім ракет Х-35У, що дає комплексу можливість для сумарного залпу в 32 крилатих ракети.

Ракета Х-35У має радіолокаційну головку самонаведення (ГСН), переміщується зі швидкістю до 300 м/c, здатна летіти на низькій висоті та практично непомітна для радарів.

Заявлена дальність модернізованих ракет Х-35 становить понад 300 км (до модернізації дальність становила до 260 км), що у разі, якщо ця інформація відповідає дійсності, дозволяє модернізованим Х-35У долетіти від Брянської області до Києва.

При цьому, за інформацією Центру національного опору, комплекс "Бал" озброїли крилатими ракетами Х-35/35-У, які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 км замість початкових 260 км.

Фото: Telegram

Нагадаємо, станом на кінець травня Росія зберегла присутність одного ракетоносія в морі. Існує можливість завдання ударів вісьмома крилатими ракетами "Калібр".