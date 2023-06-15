Знищили гармату та склад БК: 45 ОАБр завдала удару по росіянах в районі Бахмута (відео)

Російські загарбники розмістили гармату та склад боєкомплекту у цивільній інфраструктурі, але українські війська їх ліквідували.

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Російські війська втратили гармату та склад боєкомплекту поблизу Бахмута. Про це 15 червня повідомили у Facebook 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Окупанти встановили зброю серед цивільної забудови, яку перед тим знищили. Українська артилерія влучним вогнем накрила локацію.

"На підступність відповідаємо влучністю", – йдеться у дописі.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські бригади Збройних сил України успішно знищують війська загарбників. Завдяки саме успішним діям артилерії вдалося ліквідувати значну частину бронетехніки ворога, яку вже росіяни не зможуть відновити та знову використати проти українців.

Артилеристи 26 бригади ЗСУ 4 червня зуміли ліквідувати гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед рослинності, але установка все ж була зафіксована та успішно ліквідована підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

Також підрозділи ЗСУ знищили "Урал", який окупанти заховали у лісі. Транспортний засіб загарбники ретельно заховали серед дерев. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування. Згодом артилерійські підрозділи відкрили вогонь та успішно ліквідували ціль.

На початку червня ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорив". Аеророзвідники зі 100-ї бригади Територіальної оборони виявили бронетехніку, заховану посеред лісу, та передали її координати артилеристам. Бійці 45-ї бригади завдали кілька точкових ударів, внаслідок яких танк вибухнув та згорів.

Нагадаємо, 15 червня бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади вийшли переможцями в протистоянні з російськими дронами й артилерією. Українські захисники прямою наводкою знищили вогневі позиції та спостережні пункти окупантів. Російські окупанти облаштували їх на колишньому елеваторі.