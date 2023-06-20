Суверенітет України не буде у пріоритеті, якщо Трамп виграє вибори у США, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у кулуарах представники адміністрації Байдена висловлюють надію, що Україні вдасться перемогти задовго до президентських виборів наступного року.

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Опитування показують досить високу ймовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах, які відбудуться у листопаді 2024 року. Про це повідомляє Sky News.

Але тут важливо зробити застереження: якщо Республіканська партія все ж таки вирішить номінувати Трампа. Нині ж пул можливих кандидатів від республіканців зростає.

Ще одне застереження: Трамп часто говорить одне і згодом робить зовсім інше, зазначають журналісти.

Так, він заявляв, що завершив би війну в Україні за 24 годині, якби був президентом. У травні 2023 року він казав, що насамперед зустрівся б з Путіним та Зеленським.

"У них обох є слабкі сторони і у обох — сильні. І протягом 24 годин ця війна буде улагоджена", — заявляв Трамп. На запитання про те, чи підтримує він перемогу України, він тоді відповів, що найважливіше зупинити кровопролиття.

Враховуючи загальну тональність його відповідей та минулу близькість до президента РФ Володимира Путіна, можна було б припустити його можливі рішення, у тому числі й на догоду главі Кремля. Можливо, він спробував би переконати Україну віддати частину територій, а американців — що це не їхня далека війна.

У разі номінування Трампа, у своїй президентській кампанії він запропонує електорату замислитись про доцільність подальшої підтримки України.

За межами Вашингтона прапори в підтримку Україні зустрічаються набагато рідше. У людей інші інтереси та турботи. Якщо Америка знову обере Трампа, суверенітет та свобода України перестануть бути пріоритетними, зазначають журналісти.

Саме тому у кулуарних розмовах представники адміністрації Байдена дуже сподіваються, що Україні вдасться перемогти задовго до президентських виборів наступного року.

Нагадаємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ядерний шантаж РФ не має підштовхнути до капітуляції України.

Також повідомлялося, що ЗМІ опублікували репортаж про штурм наживо під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій області.