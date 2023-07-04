Три види: які повістки вручають із липня і що вони означають, — пояснення ТЦК

У ТЦК зазначають, що отримання повістки та повідомлення про необхідність уточнення даних не завжди означає безпосередню мобілізацію.

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У період воєнного стану та загальної мобілізації територіальні центри мобілізації та соціальної підтримки акумулюють інформацію про військовозобов'язаних чоловіків, створюють мобілізаційний резерв і заповнюють втрати на фронті новими мобілізованими громадянами. Про це повідомив керівник Львівського обласного ТЦК полковник Олександр Тищенко, передає видання Leopolis.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація та воєнний стан, у зв'язку з чим було ухвалено законодавче рішення про скасування призову на строкову службу для чоловіків віком від 18 до 27 років. Наразі мобілізації підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років, а також чоловіки віком від 18 до 27 років, які вже пройшли строкову службу або бажають добровільно укласти контракт.

Для створення мобілізаційного резерву та оперативного поповнення втрат на фронті, ТЦК постійно збирають і оновлюють дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Важливо зазначити, що повідомлення про необхідність уточнення даних, як пояснив Олександр Тищенко, не завжди означає безпосередню мобілізацію.

Мобілізація — види повісток і що вони означають

Під час воєнного стану в Україні не проводиться призов юнаків на строкову службу. Відповідна норма гарантується статтею 18-1 Закону України про Військову службу і військовий обов'язок. Президент скасував призов навесні 2022 року, а восени цю норму було закріплено в законі.

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні уповноважені особи можуть вручати три типи повісток:

Повістка про уточнення даних: Ця повістка надсилається для оновлення інформації про громадян, включно зі змінами в їхніх особистих даних. Це не обов'язково означає мобілізацію, а скоріше є процедурою підтримання актуальної інформації про громадян для формування мобілізаційного резерву.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії: Ця повістка викликає громадян на медичне обстеження військово-лікарської комісії. Мета комісії — визначити придатність громадян до військової служби та оцінити їхній фізичний і психологічний стан. Результати комісії можуть бути використані для подальшого призову на військову службу або формування мобілізаційного резерву.

Мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка": Це повістка, яка викликає громадян для негайного призову на військову службу у зв'язку з мобілізацією. Це серйозне розпорядження, яке вимагає від громадян з'явитися у вказане місце і час для негайного вступу до лав збройних сил.

Повістка про уточнення даних має на меті зібрати інформацію про військовозобов'язаних. Згідно з чинним законодавством кожен військовозобов'язаний обов'язково повинен повідомляти ТЦК оновлену інформацію про:

склад сім'ї;

стан здоров'я;

зміну місця роботи;

зміну місця проживання;

контактні дані тощо.

"Якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то однозначно порядку було б більше в їхніх облікових справах і ніхто не смикав би людей даремно", — наголосив начальник ТЦК.

Чоловікові, який отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії, потрібно пройти медичне обстеження в Територіальному центрі комплексної медичної допомоги. Це дозволить йому отримати висновок ВЛК про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.

"Мобілізаційне розпорядження, або так звана "бойова повістка", вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби", — наголосив полковник ЗСУ.

До отримання висновку ВЛК чоловік несе адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації. Після того, як за результатами проходження ВЛК його визнано придатним і виписано мобілізаційне розпорядження, настає кримінальна відповідальність.

Хто може вручати повістки в Україні

Законодавством не встановлено місце, в якому можуть вручити повістку. За даними видання NV, Марія Звягінцева, юристка Юридичної сотні, заявила, що кількість тих, хто вручає повістки, не визначено жодним нормативно-правовим актом.

Згідно з інформацією, наданою юристом, в Україні повістки на проходження Військово-лікарської комісії (ВЛК) можуть вручатися такими особами:

Уповноважені представники Територіального центру комплексної медичної допомоги (ТЦК).

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, якщо їм надійшло розпорядження від ТЦК.

Керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, також за умови наявності відповідного розпорядження.

Керівники закладів освіти.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець наголосив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК і документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.

"Сьогодні багато хто ходить у військовій формі. А вручати повістки мають право тільки відповідні уповноважені особи", — наголосив Тищенко, пояснюючи, чи мають право чоловіки перевіряти документи у військових.

Окрім цього, він наголосив, що зараз воєнний стан і всі повинні мати при собі документи, що посвідчують особу. Для чоловіків від 18 до 60 років є ще одна вимога від ТЦК.

"Чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ", — нагадав він.

Нагадаємо, 29 червня Фокус писав про те, з якими хворобами не беруть до лав Збройних сил України.

Нагадаємо також, 29 червня стало відомо, що депутати Верховної Ради розширили список призовників на службу у 2023 році. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.