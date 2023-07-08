П'ять принципів: у Міноборони розповіли, як використовуватимуть касетні боєприпаси

За словами Олексія Резнікова, Україна використовуватиме такі боєприпаси тільки для деокупації своїх міжнародно визнаних територій, але не на офіційній території РФ, де ЗСУ не ведуть бойових дій.

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Очільник Міноборони України Олексій Резніков привітав постачання нових озброєнь у вигляді касетних бомб, які мають значно допомогти у звільненні територій України та врятувати життя українських солдатів. Про це міністр написав у Twitter.

Він згадав, що Україна вже давно просила ці боєприпаси і пообіцяв дотримуватися всіх підписаних Києвом конвенцій та угод.

Є п'ять основних принципів, яких Україна має дотримуватися в тому, що стосується застосування касетних боєприпасів, отриманих від партнерів. Про ці принципи, за словами Резнікова, він і раніше інформував Захід.

Україна використовуватиме такі боєприпаси тільки для деокупації своїх міжнародно визнаних територій. На офіційній території РФ їх не буде.

Касетні бомби призначені для районів скупчення російських військових;

районів скупчення російських військових; Київ вестиме суворий облік застосування такої зброї та локальних зон. Надалі їх будуть розміновувати.

Звітуватиме перед партнерами про використання цих боєприпасів та їхню ефективність.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав постачання касетних боєприпасів вимушеним заходом на час контрнаступу України. За його словами, ЗСУ не вистачає снарядів для звільнення територій від ворога, що окопався, і зупинки танків РФ. США також виділять більше коштів на розмінування території України.

Повідомлялося, що, за оцінками ISW, контрнаступ України просувається з чотирьох сторін. ЗСУ домоглися тактичних успіхів у районі Бахмута, а прорив операційного рівня на півдні змусить ЗС РФ тікати.