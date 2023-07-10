1100 дронів на рік: у Ростовській області побудують новий завод для виробництва БПЛА, — ЗМІ

Росіяни планують інвестувати у будівництво 500 мільйонів рублів. Повідомляється, що компанія "Робоавіа" вже побудувала схожий завод в окупованому Сімферополі.

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У Ростовській області планують побудувати завод, який вироблятиме БПЛА. Про це йдеться у матеріалі російського "Інтерфаксу" від 10 липня.

Відповідну угоду вже підписав заступник губернатора Ростовської області Ігор Сорокін з гендиректором компанії "Робоавіа" Романом Гуровим. Очікується, що завод вироблятиме 1100 безпілотників на рік.

"Після завершення будівництва на підприємстві з'явиться на першому етапі — 200, а на наступних етапах — 500 нових робочих місць. Обсяг інвестицій у виробництво складе приблизно 500 млн рублів", — повідомив Сорокін.

Зі слів ворожого посадовця, "Робоавіа" вже побудувала такий завод у тимчасово окупованому Сімферополі. Там росіяни виробляють 16 безпілотників та квадрокоптерів на місяць.

У ЗМІ проінформували, що компанія була зареєстрована у січні 2015 року у захопленому російськими військами Криму. Вона спеціалізується на виробництві гелікоптерів, літаків та інших літальних апаратів. За даними реєстрів РФ, більша частка статутного капіталу належить Людмилі Гуровій, також бенефіціаром є Максим Красюк.

Нагадаємо, 10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що в Україні розпочалося будівництво заводу Bayraktar. Там вироблятимуть безпілотники від турецької компанії Baykar.

Керівник суднобудівної корпорації "Ак Барс" Ренат Містахов заявив, що у майбутньому усі малі ракетні кораблі РФ хочуть забезпечити безпілотниками. Російські конструктори прагнуть модернізувати кораблі майданчиками по бортах.