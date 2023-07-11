Сили оборони взяли під вогневий контроль Бахмут і просуваютьсяна Запоріжжі, — ISW (карта)

Сили оборони встановили вогневий контроль під Бахмутом та продовжують наступати під Запоріжжям.

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Сили оборони України захопили панівні висоти в районі Бахмута і взяли місто під вогневий контроль та продовжують наступати на Запорізькому та Донецькому напрямках. Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 10 липня.

Луганська область

10 липня тривали бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські штурмові загони "Шторм-З" досягли незначних успіхів у районі Новоселівського Луганської області. Російські мілблогери повідомили, що ЗС РФ відбили українські штурми та ДРГ поблизу Новоселівського та нібито просунулися на південь від Куп’янська і захопили невизначені позиції поблизу Куземівки. Російська сторона заявила, що російські війська відбили українські штурми поблизу Кармазинівки та Діброви і провели успішні наступальні операції поблизу Торського і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу. ​​10 липня український Генштаб повідомив, що російські сили провели невдалий штурм на захід від Спірного.

Донецька область

10 липня у Генштабі України повідомили, що за минулий тиждень українські війська звільнили 4 квадратних кілометри території на бахмутському напрямку, а загалом з початку операції звільнили 24 квадратних кілометри. Заступниця міністра оборони України повідомила, що ЗСУ встановили вогневий контроль над самим Бахмутом і просунулися на південь від Бахмута. Міністерство оборони РФ та російські мілблогери заявили, що росіяни відбили українські атаки на Берхівку (6 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Сіверного, Красногорівки та Мар’їнки.

Південний напрямок

10 липня російська сторона заявила про диверсії та розвідку, які проводили Сили оборони в районі Приютного і пробували просунутися на південь від Рівнополя, а також поблизу Старомайорського та Урожайного. Також ЗСУ проводили контрнаступальну операцію на південь від Оріхова на заході Запорізької області — здійснили механізований наступ і просунулися на 2 км на північний схід від Роботиного.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 липня, видно, що Сили оборони просунулися на південний схід від Оріхова в напрямку Новопокровки.

10 липня ЗС РФ завдали авіаційних, ракетних і артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської та Миколаївської областей. Російський мілблогер заявив, що ситуація на східному (лівому) березі не змінилася, а російські війська продовжують контрбатарейний вогонь і повітряну розвідку українських позицій на західному березі.

Нагадаємо, що Сили оборони розгромили "кадирівців" під Бахмутом. Разом із "кадирівцями" важких втрат зазнали військовослужбовці 83 ОДШБр та 57/72 окремих мотострілецьких бригад ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знову втратили гордість свого танкового парку завдяки успішній роботі Печерської бригади НГУ. Бійці ліквідували російський танк Т-90М "Прорыв".