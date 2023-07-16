Командував штурмом аеропорту Бельбек: в Україні ліквідували підполковника Горіна, — ЗМІ

За даними журналістів, Олександр Горін загинув під час удару по штабу російської армії в Бердянську, разом із заступником командувача ППО Олегом Цоковим.

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У Запорізькій області ліквідовано ще одного високопоставленого російського офіцера — підполковника Олександра Горіна, екскомбата 382 окремого батальйону морської піхоти. Про це розповів український блогер Денис Казанський.

За інформацією автора, у 2014 році батальйон Горін вів штурм аеропорту Бельбек, коли ВС РФ захоплювали Кримський півострів.

Горіна, імовірно, ліквідували під час удару по штабу російської армії в Бердянську, разом із заступником командувача ППО Олегом Цоковим.

Олександр Горін

Захоплення аеропорту "Бельбек"

Російські війська проникли на територію аеропорту Бельбек приблизно о третій годині 28 лютого 2014 року. Чисельність озброєних російських солдатів у формі без розпізнавальних знаків була близько 300-400 осіб.

Захоплювали аеропорт військові зі спецпідрозділів ГРУ ЗС РФ, які прибули на територію Криму з РФ на літаку, що приземлився на військовому аеродромі в селищі Гвардійське.

Нагадаємо, що, за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, російського комбрига Максима Харламова ліквідували в червні 2023 року.

Також повідомлялося, що в РФ відсторонили генерала, який відповідав за Бахмут. За інформацією російських блогерів, командувача тульської 106-ї дивізії, генерал-майора Володимира Селіверстова відсторонили через розбіжності, що виникли з вищим командуванням російських військ.

За оцінками військових дослідників з ISW, за прикладами заколотів з боку Євгена Пригожина, Михайла Теплинського, Івана Попова і низки інших командувачів військами РФ можуть послідувати і нові — звідси небезпечна для Кремля тенденція заколотів.

Аналітики припускають, що генерал-майора Володимира Селіверстова, який командував одним із найбоєздатніших з'єднань окупаційних підрозділив, усунули від роботи під час масштабної кампанії чистки.