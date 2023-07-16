Через атаку дронів: у Брянську вдруге горить військовий госпіталь (відео)

За даними росЗМІ, госпіталь спалахнув через нібито атаку дронами. Над містом піднявся стовп диму.

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У неділю, 16 липня, у Брянську сталася пожежа у військовому госпіталі для ветеранів. Примітно, що будівля горить не вперше. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Спочатку повідомлялося, що госпіталь спалахнув через нібито атаку дронами. Пізніше пропагандисти уточнили, що в госпіталі нібито загорілося будівельне сміття, а вогонь загасили до приїзду пожежників.

Інформація щодо постраждалих і причини пожежі уточнюються. На кадрах із місця події видно, що площа загоряння досить велика. Здійнявся величезний стовп диму.

Наразі екстрені служби намагаються ліквідувати пожежу.

Українська сторона ніяк не відреагувала на інцидент.

Зазначається, що пожежа в споруджуваному військовому госпіталі в Брянську вже траплялася місяць тому. Спочатку схилялися до версії про диверсію, але потім заявили, що загоряння сталося, коли будівельники заливали бітум.

Нагадаємо, що 13 липня в РФ через атаку безпілотника прогримів вибух на заводі "Консервсушпром" у Брянській області, де виготовляють сухпайки для російської армії.

А 4 липня українські військові за допомогою безпілотних летальних апаратів атакували лінію електропередач, підстанцію та прикордонний пункт у Брянській області.