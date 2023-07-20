Провали в пам'яті у Путіна можуть вказувати на прогресуючу деменцію, — ЗМІ (відео)
Журналісти опублікували відео розмови Володимира Путіна з російським чиновником Іваном Штокманом. Голова Кремля не зміг повторити вік одного з дітей, який щойно прозвучав.
Російський президент Володимир Путін не зміг правильно повторити вік дитини заступника мера на обговоренні в Кремлі. Цей випадок породив безліч чуток щодо стану когнітивного здоров'я керівника російського режиму. Про це пише Newsweek.
Неперевірені чутки про здоров'я Путіна стали з'являтися особливо з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Серед іншого, зазначалося, що президент РФ страждає на рак, хворобу Паркінсона і навіть деменцію. Представники кремлівського режиму, зі свого боку, наполягають, що їхній тимчасово беззмінний лідер усе ще в доброму здоров'ї після двох десятиліть при владі.
Однак тривожні для прихильників Путіна чутки підігріли кадри, зроблені в середу, 19 липня, на зустрічі НКО "Росія — країна можливостей". Організація з'явилася 2018 року для підтримки бізнес-ініціатив серед населення.
Журналісти опублікували викладене у Twitter відео розмови Путіна з російським чиновником Іваном Штокманом, який докладно розповів про свій кар'єрний шлях — від роботи в пекарні до побудови ІТ-бізнесу.
Одягнений у військову форму чоловік сказав, що став заступником мера Нижнього Новгорода — на цій посаді він відповідав за інформаційні технології, туризм і розвиток бізнесу.
Але, за його словами, у патріотичному пориві вирішив піти на війну: оскільки "зараз вирішується майбутнє країни".
Таке рішення спало йому на думку, коли він перебував на дачі із сином. Путін вразився історією і назвав цей випадок типовим для всієї РФ. Він запитав про вік дітей російського "патріота", той сказав, що одному 9, іншому — 23. Президент же відповів: "Ось бачите, молодшому так зовсім три рочки".
Потім він подякував чоловікові за рішення стати до лав російської армії.
Пост у Twitter викликав міркування про когнітивний стан російського президента.
Хтось зазначив, що Путін, роздивляючись стелю, щось бурмоче про пошук місця в країні.
"Він узагалі не чує людей", — написав ще один користувач.
Хтось вважає це ознакою деменції, що насувається.
"Альцгеймер", — прокоментував інший.
Днями стався схожий випадок. Вислуховуючи доповідь про загиблих військовослужбовців РФ з Іркутської області, Путін вирішив передати привіт покійним в Україні росіянам.
Також повідомлялося, що Путін поставив під загрозу світові ціни на продовольство. У зв'язку з цим Китай може втрутитися. Журналісти зазначають, що українське зерно — важлива складова світового ринку зернових.