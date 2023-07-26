Вручено вже понад 20 підозр: в Міноборони серйозно взялися за військкомів та ТЦК

Створені робочі групи від Міністерства оборони працюють в регіонах. Аналізується все — досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, які надійшли на "гарячу" лінію.

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В Україні комісія від Міністерства оборони України почала перевіряти діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Порушників обіцяють виявляти і карати. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За його словами, перевірки військкоматів затіяли для того, щоб покращити їхню роботу, виявити помилки, відновити справедливість, а порушників притягнути до відповідальності.

"Створені робочі групи від Міністерства оборони працюють в регіонах. Аналізується все — досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті — цифровізація роботи центрів комплектування. Щодо зворотного зв'язку, який ми отримуємо від громадян. Прийнято понад 2300 звернень. Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП — від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально", — повідомив Павлюк.

Він зазначив, що правоохоронці зі свого боку перевіряють керівний склад ТЦК та СП, а НАЗК сформувало базу з керівників ТЦК, яких слід перевірити. По 102 особам вже розпочато моніторинг способу життя.

Державне бюро розслідувань зі свого боку розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб — спрямовано до суду.

Олександр Павлюк зазначив, що громадяни, які зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, можуть звертатися до Міноборони.

Контакти:

- 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

- електронна пошта [email protected];

- чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Нагадаємо, що у Києві затримали колишнього одеського військкома. Ексначальник обласного ТЦК Євген Борисов переховувався від слідства — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що одеського військкома Борисова після розслідування "Батальйон Іспанія" звільнили з посади. Після звільнення Євгена Борисова з посади начальника Одеського обласного тТЦК та СП його обов'язки було покладено на заступника начальника цього центру.

За інформацією журналістів, члени сім'ї Борисова під час війни придбали нерухомість в Іспанії. Зокрема, у його матері у власності з'явилася вілла за €3 млн, а у дружини — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї і кілька дорогих машин.