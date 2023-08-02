"Була і буде важка боротьба": у Пентагоні оцінили контрнаступ України

Прес-секретар відомства Пет Райдер заявив, що український контрнаступ просувається вперед і Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

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Бригадний генерал Пет Райдер, прес-секретар Пентагону 1 серпня на брифінгу заявив, що контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Однак Сполучені Штати Америки підтримуватимуть країну стільки, скільки буде потрібно.

За його словами, у США продовжують бачити, як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

"Продовжуємо бачити їхній (ЗСУ — ред.) контрнаступ уперед. Для них це була і буде важка боротьба. І знову наша увага буде зосереджена на спілкуванні з ними, на спілкуванні з нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що, оскільки у них є потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", — заявив Райдер.

Райдер нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна на останньому засіданні Контактної групи з оборони України про контрнаступ. Він зазначає, що "це буде марафон, а не спринт". Тобто йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ може затягнутися в часі. Однак він наголосив, що Вашингтон "підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно".

Генерал Пет Райдер зазначив, що всі хочуть миру в нашій країні, але готовність до мирних переговорів визначає Україна.

"Україна повинна сама визначити, коли вона буде готова почати мирні переговори. Тим часом ми зосередимося на тому, щоб продовжувати підтримувати їх і їхні прохання про допомогу в галузі безпеки, щоб вони могли захистити свою країну і повернути свою суверенну територію", — наголосив прес-секретар Пентагону.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як танки зі США забезпечать успіх контрнаступу ЗСУ. Зовсім скоро ЗСУ отримають американські танки Abrams, але не останньої моделі. На думку військових експертів, навіть старі вони не гірші за будь-який Leopard і явно ефективніші за російський танк Т-90 "Прорив".

Крім цього, навчання на танках M1 Abrams не базі Графенвер закінчують близько 200 українських військових. Представник командування США в Європі Вільям Спікс говорив, що бійці ЗСУ дуже швидко навчаються.