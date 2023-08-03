СБУ викрила чиновника Нацгвардії: він "преміював" себе і підлеглих на мільйон гривень (фото)

У СБУ повідомили, що в навчальному центрі Нацгвардії щомісяця виписували "бойові" премії на суму 100 тисяч гривень. При цьому ніхто з фігурантів справи на передовій не був.

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Служба безпеки України викрила керівництво одного з навчальних центрів Нацгвардії, яке нарахувало собі та своїм підлеглим один мільйон "бойових" премій. Про це повідомляють в СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії", — заявили в СБУ.

За інформацією слідства, чиновники "преміювали" себе і співробітників щомісяця на 100 тисяч гривень. Додаткові виплати передбачені за участь у бойових діях проти російських окупантів. Однак учасники схеми на фронті не були та жодних завдань на передовій не виконували.

З вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень. За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він підписував рапорти про нарахування бойових премій своїм підлеглим, серед яких троє старших офіцерів.

Фото: СБУ Фото: СБУ

"На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", — повідомляють у відомстві.

Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.

Фокус раніше писав, що 3 серпня співробітники Державного бюро розслідувань затримали топчиновника Київської міської військової адміністрації, який також обіймав посаду начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Підозрюваний організував "схему", завдяки якій військовозобов'язані чоловіки виїжджали за кордон. За свої "послуги" чиновник просив по 10 тисяч доларів.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що дії чиновника не пов'язані з його роботою в КМВА.