"Не придатна до боїв": партизани "засікли" великий ешелон техніки РФ у Нижегородській області

За даними руху "Атеш", у російських окупантів закінчується техніка, тому вони перекидають на фронт старе, непридатне до боїв озброєння.

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У Нижегородській області зафіксовано великий ешелон військової техніки армії РФ. Про це партизани "Атеш" повідомили у своєму Telegram-каналі.

Партизани діляться фото і повідомляють, що із селища Муліно виїхав військовий ешелон. Він іде на війну з Україною. Поїзд перевозить особовий склад і техніку.

На першому поїзді:

шість пасажирських вагонів з особовим складом;

вісім вагонів із військовими вантажівками;

два вагони з БМП.

На другому:

вагони з приблизно 20 Градами;

дві платформи з паливозаправниками.

"Росіяни продовжують вигрібати мотлох зі своїх складів. Але реальність така, що навіть після капремонту лише третина техніки придатна до боїв. Техніка у раш*стів закінчується. І ніщо їм не допоможе здобути в нас перемогу!" — підкреслюють партизани.

Військовий ешелон РФ Військовий ешелон РФ Військовий ешелон РФ

Нагадаємо, що російські війська знову перекидають живу силу і боєкомплекти на Бердянський напрямок. Понад 20 вантажівок та інженерних машин було помічено в колонах, що пересуваються на Бердянському напрямку. Однак, варто зазначити, що вдень не було зафіксовано руху "важкої техніки", такої як танки.

А за даними Центру журналістських досліджень від 8 квітня, російські окупанти вирили рекордно довгий окоп у Запорізькій області. Судячи із супутникових знімків, його довжина сягає 70 кілометрів.