Запитали, чий Крим? Литва скасувала посвідку на проживання для 1000 росіян і білорусів

Литовська влада запропонувала росіянам і білорусам відповісти на низку запитань і з'ясувати їхнє ставлення до війни в Україні, статусу Кримського півострова та інших анексованих територій. Деяких зобов'язали протягом місяця виїхати з країни.

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Влада Литви оголосила понад 1000 осіб із Білорусі та Росії як таких, що становлять загрозу національній безпеці країни, і позбавила посвідки на проживання. Про це повідомляє Sky News.

Список осіб склали після анкетування. Росіянам і білорусам запропонували відповісти на низку запитань, щоб з'ясувати їхнє ставлення до війни в Україні, статусу Криму та інших анексованих територій.

Загалом за результатами опитування склали список з 1164 осіб: 910 — вихідці з Білорусі та 254 — з РФ.

Деяким із позбавлених дозволу на проживання особам дозволять оскаржити рішення в суді, іншим же надали місяць, щоб покинути країну, повідомили в департаменті міграції.

Литва вийшла зі складу СРСР і проголосила свою незалежність понад 30 років тому, зараз країна перебуває в НАТО і Європейському Союзі.

З початку повномасштабної війни в Україні Литва підтримує Київ і стала місцем притулку для переміщених українців.

Нагадаємо, що 29 липня повідомлялося, що через можливі провокації Литва і Польща хочуть закрити кордон із Білоруссю. Заступник глави МВС Литви Арнольдас Абрамавічюс розповів, що близько 1200 найманців ПВК "Вагнер" дислоковані в Білорусі.

Також повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа припустив, що чисельність найманців із ПВК Євгена Пригожина в Білорусі може зросли до 10 тисяч.