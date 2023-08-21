"Готові": ФРН має дати "зелене світло" на постачання Києву Taurus, — голова оборонного комітету

Штрак-Ціммерманн закликала уряд Німеччини до оперативного ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет.

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Марі-Агнесс Штрак-Ціммерманн, голова комітету з оборони в Бундестазі, висловила підтримку рішенню Нідерландів і Данії про надання Україні винищувачів F-16. Вона підкреслила, що такий крок має стати позитивним сигналом для уряду Німеччини щодо можливості постачання ракет Taurus до Києва. Про це вона сказала в ефірі радіо Deutschlandfunk, передає DW.

Голова оборонного комітету закликала уряд Німеччини якнайшвидше ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", — уточнила Штрак-Ціммерманн.

За її словами, рішення Нідерландів і Данії про надання Україні винищувачів F-16 спростовує занепокоєння щодо можливості використання Києвом західного озброєння для атак на територію Росії. Цей аргумент, часто використовуваний противниками ідеї надання Україні подальшого озброєння, втрачає вагу завдяки цьому рішенню.

"Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію", — додала Штрак-Ціммерманн.

Варто додати, що 14 серпня посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що українська сторона виступає проти того, щоб німецькі ракети Taurus у разі, якщо вони будуть надані Україні, були обмежені за дальністю.

Нагадаємо, що 13 серпня українська влада зробила запит на надання німецьких далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати ціль на відстані до 500 км. При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ використовуватимуть ці ракети виключно в межах українських кордонів. Міністр зазначив, що побоювання Берліна щодо можливості ударів Taurus по території РФ є безпідставними, оскільки Україні вже передали аналогічне озброєння у вигляді британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG.

Раніше, 10 серпня, німецькі ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Берлін розглядає можливість надання Києву ракет Taurus. Зокрема про це писали журналісти видання Der Spiegel.