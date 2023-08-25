"Кінець епохи": Греція припиняє обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, вартість російських систем, від яких відмовляється Греція, становить понад один мільярд євро.

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Греція призупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) радянського зразка Тор-М1 і старих ОСА-АКМ, а також не буде підписувати нові контракти. Їх можуть передати Україні, повідомляє Pronews.

Як пише видання, це — кінець епохи російських систем озброєння у Збройних силах Греції.

"Це означає, що зараз "відраховується" час їхнього повного виведення з ладу, оскільки наявних запасних частин вистачить лише на кілька місяців, а їхня наявність і так невелика, оскільки міністерство навіть не виконує наявний контракт", — повідомляють журналісти.

Загалом на озброєнні грецької армії і ВПС є 21 самохідний ракетний комплекс "Тор-М1" і 38 самохідних керованих ракетних комплексів "ОСА-АК/АКМ" класу SHORADS з максимальною дальністю дії 10-12 кілометрів.

Із 38 систем 19 — версії "Оса-АК", а 20 — модернізованої версії "Оса-АКМ". Усі вони розташовані на островах Егейського моря. Це старі системи, але ще надійні для захисту першої лінії від ударних і транспортних вертольотів, а також БПЛА.

За інформацією видання, вартість російських систем, від яких відмовляються, становить понад один мільярд євро. Журналісти вважають, що, ймовірно, вони також будуть відправлені в Україну через треті країни. Рішення про їхнє виведення є суто політичним.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що Греція тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Президент України назвав це важливим результатом для авіаційної коаліції та розповів главі уряду про можливості України щодо відновлення глобальної безпеки.

Раніше, 11 травня стало відомо, що Греція підписала контракт на модернізацію ракет Storm Shadow. У Військово-повітряних силах Греції носіями Storm Shadow є винищувачі Mirage 2000 і Rafale.