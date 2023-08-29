Думки розходяться: G7 не може домовитися про гарантії безпеки для України, — WSJ

За даними журналістів, G7 хоче координувати двосторонні переговори між союзниками і гарантувати, що оборонна промисловість партнерів зможе надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи при цьому своїх потреб і можливостей.

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Думки з питання гарантування безпеки України між країнами, що входять до складу "Великої сімки", розходяться. Тому потрібна значна кількість часу на підготовку відповідних домовленостей. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників.

Країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною. На додаток до цього, існує потреба у встановленні діалогу з Києвом для визначення можливих потреб у галузі військового співробітництва в майбутньому.

G7 висловлюють намір організувати узгоджені двосторонні переговори між учасниками та країнами Заходу для забезпечення обіцяної військової підтримки Україні. Водночас вони прагнуть забезпечити таку допомогу, яка б не призвела до послаблення оборонної промисловості союзників і не ущемляла їхніх власних оборонних потреб і можливостей.

Західні чиновники визнають, що без надійної підтримки України навряд чи вдасться змусити Росію припинити війну і не допустити нової.

Нагадаємо, що під час липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі країни G7 погодили рамковий документ про "гарантії безпеки" для України.

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати від США гарантії безпеки на кшталт ізраїльських.