Декларація G7: Україна може розпочати переговори по гарантіях ще з однією країною, — ОП

До декларації G7 приєдналася ще 21 країна. Загалом документ підписало 28 країн.

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Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна може почати переговори щодо гарантій безпеки ще з однією країною. Про це він повідомив в інтерв’ю "Укрінформу".

"Можу анонсувати, що невдовзі розраховуємо розпочати переговори ще з однією країною", — сказав Ігор Жовква.

Він зазначив, що наразі до декларації G7 долучилася ще 21 країна. Зокрема, з США, Великою Британією та Канадою вже відкрили переговорили про двосторонні юридично зобов’язуючі документи.

"Ми, до речі, не змушуємо жодну країну, але говоримо про те, що Декларація відкрита", — пояснив заступник керівника ОП.

З його слів, до кінця 2023 року повинні бути завершені переговори з тими країнами, з якими вони почалися першими. Тому відповідні договори можуть бути підписані, проте вони потребують процедури затвердження. Україна планує укласти "найпотужніші договори" з усіма країнами G7, зокрема першими почали переговори з США.

Ігор Жовква наголосив, що декларація G7 містить мінімальний перелік гарантій, які повинні увійти у двосторонні чи багатосторонні документи, тоді як над конкретикою працюватимуть з кожною державою-партнером окремо.

Він пояснив, що декларація G7 вигідна не лише Україні, але й іншим країнам, оскільки означатиме безпеку для всього Європейського континенту. Гарантії безпеки спрямовані на забезпечення неможливості подальшої ескалації та відновлення агресії РФ після перемоги України.

Найкращими гарантіями безпеки для України Жовкла вважає, членство в НАТО, проте цього не станеться до перемоги, тому гарантії діятимуть поки Україна не стане членом Альянсу.

Нагадаємо, у липні на саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали документ про "гарантії безпеки" для України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в декларації вказані конкретні умови безпеки.

29 серпня західні ЗМІ повідомили, що країни G7 не можуть дійти згоди щодо зобов'язань перед Україною, тому на підготовку відповідних домовленостей потрібно більше часу.