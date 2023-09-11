Спецпризначенці показали знищення автоматичного міномету 2Б9 "Васильок" на базі "Уралу" (відео)

Росіяни вирішили заховати свою "модернізовану" техніку у лісі, але це їм не допомогло.

Related video

Бійці 1 Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна ліквідували автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі вантажівки "Урал". Результати роботи опубліковані у Facebook підрозділу.

Захисники зафіксували техніку, яку російські окупанти заховали у лісі. Згодом бійці завдали артилерійського удару. Внаслідок обстрілу техніка спалахнула.

Знищення техніки РФ у вересні

Українські війська й надалі знищують російську техніку та особовий склад. "Гради" ЗСУ 10 вересня ефективно ліквідували склади з пальним та боєприпасами російських військ, які були зосереджені на території нині окупованого міста Соледар. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад боєкомплекту російських загарбників.

Також 11 вересня десантниками 77-ї бригади ДШВ знешкоджено ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату.

Тероборона українського війська успішно застосувала ударний дрон та ефектно знищила гаубицю "Мста-С". Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України взяли участь в успішній атаці.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ застосували танк-камікадзе на Запоріжжі. Механік-водій зголосився виконати ризиковане завдання. Він, ризикуючи життям, намагався довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань всього одного пострілу.