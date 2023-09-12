"Звичайно, це шкодить нам": Путін розкритикував США за передачу Україні уранових снарядів
Голова Кремля також засудив Вашингтон за постачання Києву касетних боєприпасів. За його словами, територія забруднюється, і це погано.
Виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, президент РФ Володимир Путін назвав позицію США щодо снарядів зі збідненим ураном і касетних боєприпасів непослідовною. Про це повідомляє ТАРС.
За словами Путіна, нещодавно адміністрація США називала застосування касетних боєприпасів воєнним злочином, а тепер сама постачає касетні боєприпаси в зону бойових дій в Україні.
"Звичайно, це шкодить нам, — додав Путін. — Те ж саме — і зі збідненим ураном; територія забруднюється. Це погано, дуже погано".
Постачання Україні касетних боєприпасів
Касетні боєприпаси — контейнери, що вміщують від десятків до сотень дрібніших бомб, або суббоєприпасів. Ці контейнери скидаються з літаків, запускаються ракетними або артилерійськими снарядами.
Контейнер відкривається на заданій висоті і бомби всередині розлітаються і вибухають ближче до землі.
Як ЗСУ, так і ЗС РФ застосовували касетні боєприпаси після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У липні США анонсували постачання в Україну касетних боєприпасів, відтоді їх застосовували на полі бою.
Постачання Україні снарядів зі збідненим ураном
Збіднений уран — це те, що залишається після того, як більшу частину високорадіоактивних ізотопів урану було вилучено з металу.
Він набагато менш радіоактивний, ніж збагачений уран, і не здатний викликати ядерну реакцію. Водночас збіднений уран надзвичайно щільний, що робить його вельми ефективним матеріалом для снарядів.
Снаряди зі збідненим ураном калібру 120-мм можуть використовуватися для американських танків Abrams M1.
Нагадаємо, що РФ використовує боєприпаси зі збідненим ураном і водночас критикує США за їхнє постачання Україні.
Також повідомлялося про уранові снаряди для танків Abrams і Challenger 2 та їхні переваги.