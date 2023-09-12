"Звичайно, це шкодить нам": Путін розкритикував США за передачу Україні уранових снарядів

Голова Кремля також засудив Вашингтон за постачання Києву касетних боєприпасів. За його словами, територія забруднюється, і це погано.

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Виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, президент РФ Володимир Путін назвав позицію США щодо снарядів зі збідненим ураном і касетних боєприпасів непослідовною. Про це повідомляє ТАРС.

За словами Путіна, нещодавно адміністрація США називала застосування касетних боєприпасів воєнним злочином, а тепер сама постачає касетні боєприпаси в зону бойових дій в Україні.

"Звичайно, це шкодить нам, — додав Путін. — Те ж саме — і зі збідненим ураном; територія забруднюється. Це погано, дуже погано".

Постачання Україні касетних боєприпасів

Касетні боєприпаси — контейнери, що вміщують від десятків до сотень дрібніших бомб, або суббоєприпасів. Ці контейнери скидаються з літаків, запускаються ракетними або артилерійськими снарядами.

Контейнер відкривається на заданій висоті і бомби всередині розлітаються і вибухають ближче до землі.

Як ЗСУ, так і ЗС РФ застосовували касетні боєприпаси після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У липні США анонсували постачання в Україну касетних боєприпасів, відтоді їх застосовували на полі бою.

Постачання Україні снарядів зі збідненим ураном

Збіднений уран — це те, що залишається після того, як більшу частину високорадіоактивних ізотопів урану було вилучено з металу.

Батарея газових центрифуг, що здійснюють поділ ізотопів на заводі в Пікетон, штат Огайо

Він набагато менш радіоактивний, ніж збагачений уран, і не здатний викликати ядерну реакцію. Водночас збіднений уран надзвичайно щільний, що робить його вельми ефективним матеріалом для снарядів.

Снаряди зі збідненим ураном для артилерійського комплексу Mark 15 Phalanx CIWS

Снаряди зі збідненим ураном калібру 120-мм можуть використовуватися для американських танків Abrams M1.

Нагадаємо, що РФ використовує боєприпаси зі збідненим ураном і водночас критикує США за їхнє постачання Україні.

Також повідомлялося про уранові снаряди для танків Abrams і Challenger 2 та їхні переваги.