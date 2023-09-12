Перегляд усіх рішень ЛКК: як визначатимуть "обмежено придатних"

У МОЗ вважають, що одним із кроків у боротьбі з корупцією може бути цифровізація роботи ВЛК. У військово-лікарських комісіях з травня підписано угоду з НСЗУ, завдяки чому всі дані про проходження ВЛК лікарі зобов'язані заносити в електронну систему.

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Понад 200 військово-медичних комісій пройшли перевірки різними правоохоронними органами. У результаті цих заходів було порушено сотні кримінальних справ. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Новий міністр оборони Рустем Умеров оголосив про свої плани щодо цифровізації всіх процесів у діяльності військово-медичних комісій. Він також має намір впровадити електронні військові квитки і створити єдиний реєстр призовників.

В Україні планують перевірити рішення ВВК

Загалом у країні було проведено понад 200 військово-медичних комісій. У результаті розслідування було виявлено великі випадки корупції, в яких були замішані десятки лікарів. Варто зазначити, що чим складніший був поставлений діагноз, тим вищою була запитана сума хабара.

"Велика кількість кримінальних справ уже заведено. Акцент на перегляд на ті комісії військово-лікарські, та й центри комплектування, в яких було виявлено такі питання і визначимо заклади охорони здоров'я, де був найбільший відсоток непридатних", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наразі міністр не надав конкретного плану організації перевірки десятків тисяч рішень Військово-медичних комісій. Також залишаються незрозумілими механізми для повернення ухильників, які виїхали за кордон, використовуючи фальшиві медичні довідки.

Цифровізація роботи ВЛК: що відомо

У МОЗ вважають, що одним із кроків у боротьбі з корупцією може бути цифровізація роботи ВЛК. У військово-лікарських комісіях з травня підписано угоду з НСЗУ. Згідно з умовами, всі дані про проходження ВЛК лікарі зобов'язані заносити в електронну систему. Голова військово-лікарської комісії пояснює, яким чином електронна фіксація допомагає уникнути зловживань.

"Діагноз, коли його ставлять, виходячи з аналізів, лабораторія вносить ці дані в електронну систему. Якщо результати в нормі, то в людини ніяк не може бути якогось діагнозу", — сказав голова ВВК Тарас Кавецький.

У медичній системі лікарі використовують електронні підписи. Цей цифровий слід дає змогу відстежувати кожен етап роботи медичного персоналу з кожним пацієнтом, починаючи від моменту проведення Загальної Лікарської Комісії (ГЛК). Однак, коли йдеться про сумнівні діагнози та виникають розбіжності в думках серед членів лікарської комісії, медичним працівникам надається можливість запросити експертний висновок від своїх колег.

І в електронній системі видно, хто ухвалював остаточне рішення і врешті-решт несе за нього відповідальність. Це запобіжник, щоб здорових не зробити хворими, а хворих здоровими. Таких випадків теж чимало. Останній стався на Одещині, коли мобілізували чоловіка з епілепсією і він помер у частині.

Зміни у списку хвороб, з якими можуть мобілізувати

Тим часом, Міністерство оборони розширило перелік хвороб, що визначають придатність до військової служби. Цей перелік діагнозів викликав жваве обговорення в усіх колах.

У Медичних силах наголошують, що ці люди придатні лише під час воєнного стану. Мобілізований із вилікуваним туберкульозом чи безсимптомним ВІЛ не буде направлятися в окопи. У Збройних силах велика потреба у військовослужбовцях і в тилу — наприклад, вони можуть бути механіками чи діловодами.

"Сучасна терапія дає змогу досягти таких результатів, що людина, яка має носійство ВІЛ, не має клінічних проявів і вживає лікарські засоби, навіть заразитися майже неможливо, тому що вірус входить у ремісії. Те саме з вилікуваним туберкульозом", — сказав представник Командування медичних сил ЗСУ Дмитро Мірошниченко.

Представник Командування медичних сил, переконує — зміни щодо проходження ВЛК конкретизували чимало діагнозів і станів, аби різні фахівці одне й те саме захворювання не трактували на власний розсуд. Це рішення в поєднанні з електронною медичною системою має стати запобіжником для зловживань. Однак цифровізація величезного масиву даних може зайняти роки.

Нагадаємо, що в ТЦК пояснили, чому патрулі вручають повістки чоловікам на вулицях. На вулицях працюють спільні групи Нацполіції та представників ТЦК, які мають досвід бойових дій. Вони спілкуються з чоловіками та пояснюють, чому їм потрібно з'явитися до військкоматів.