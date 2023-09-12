На Львівщині працівниця ТЦК сприяла виїзду чоловіків за кордон за 5 тисяч доларів (фото)

Відповідні довідки надавали можливість виключити з військового обліку під час мобілізації, що було незаконним.

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Організована злочинна група, до складу якої входила працівниця ТЦК та СП, сприяла незаконному виїзду за кордон військовозобов’язаних. Про це 12 вересня у Facebook повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці встановили, що вона разом із подружжям зі Львова забезпечувала військовозобов’язаних документами, які регулювали непридатність до військової служби. Це дозволяло чоловікам уникнути загальної мобілізації.

Відповідні довідки надавали можливість зняти з військового обліку, а також виїхати за межі держави. За свої послуги організатори такої схеми вимагали 5 тисяч доларів.

Співробітники правоохоронних структур затримали 23-річну мешканку Золочівського району. Чоловіка та його дружину правоохоронці затримали неподалік Львова саме під час отримання коштів.

У разі доведення провини порушникам загрожує позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років. Також їх позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 вересня українській столиці правоохоронці викрили схему допомоги тим, хто ухиляється від служби. За інформацією СБУ, до надання "послуг" військовозобов’язаним були причетні посадовиця столичного ТЦК та завідувачка медцентру. Вони допомагали "клієнтам" ефективно уникати призову, отримуючи хабарі, залучивши посередника. Така послуга оцінювалася в 11 тисяч доларів, тобто понад 410 тисяч гривень.

Також СБУ 29 серпня викрила групу порушників, які "заробили" 10 мільйонів гривень на допомозі ухилянтам. П’ятеро осіб вирішили організувати схему. Військовозобов’язані отримували відповідні довідки про поганий стан здоров’я та знімалися з обліку як непридатні до служби.