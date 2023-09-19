"Достроково": у "Ростехе" заявили, що в 10 разів збільшили випуск ракет "Кинджал" і "Іскандер"

За словами Бекхана Оздоєва, чий виробничий комплекс "Ростех" контролює більшу частину збройової промисловості країни-агресора, підприємства працюють "на крейсерській швидкості, дим валить з усіх турбін".

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Російський ВПК удесятеро збільшив виробництво деяких озброєнь, які збираються поставити на передову в Україну. Про це заявив Бекхан Оздоєв, індустріальний директор комплексу озброєнь "Ростеха", найбільшого виробника зброї у РФ, передає "РИА Новости".

"Оборонні підприємства "Ростеха" працюють цілодобово і намагаються поставляти техніку достроково <...> Обсяги виробництва за різними видами озброєнь зросли від 2 до 10 разів", — заявив Оздоєв.

За його словами, зростання виробництва військової техніки у РФ здебільшого спостерігається в таких напрямках, як:

танки;

бойові машини на базі танків;

легкоброньована техніка;

РСЗВ;

важкі вогнеметні системи (ТОС-1А "Солнцепек");

Зокрема нарощується виробництво ракет у Росії, головним чином — для гіперзвукових і балістичних ракетних комплексів:

"Кинджал";

"Іскандер";

"Панцир";

а також авіабомб.

Російський президент Володимир Путін має збільшити виробництво, щоб російські війська могли конкурувати з Силами оборони України, які отримують західну бойову техніку, вартість якої обчислюється мільярдами доларів.

За словами Бекхана Оздоєва, чий виробничий комплекс "Ростех" контролює більшу частину збройової промисловості країни-агресора, підприємства працюють "на крейсерській швидкості, дим валить з усіх турбін".

Нагадаємо, що в ексклюзивному матеріалі Фокуса повідомлялося, що ракет у РФ буде багато, оскільки контрабандні схеми дають змогу в рази збільшити частоту ударів по українських містах.

Також повідомлялося, що, за даними NYT за 13 вересня, навіть попри санкції, РФ вдалося наростити виробництво ракет до рівня, вищого за довоєнний.