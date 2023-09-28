Виправдовується грошима: Ані Лорак визнала, що бере участь у викраденні дітей з України (відео)

Зі слів співачки, вона "розуміє" дітей-сиріт, бо колись сама зростала в інтернаті. При цьому вона ні словом не згадала, що причина появи сиріт — війна, яку Росія почала в Україні.

Related video

Співачка Ані Лорак, яка народилася в Чернівецькій області, продовжує розповідати, як саме вона допомагає російській владі чинити злочини проти викрадених дітей з України. Як з'ясувалось, вона навмисно їздить світом і збирає гроші, які потім перераховує у спеціальний фонд у РФ. Завдяки грошам з цього фонду Кремль годує й обіцяє квартири неповнолітнім, яких насильно вивезено з окупованих територій. Про діяльність Лорак розповіли на порталі "24 канал".

Співачка анонсувала великий концерт у Москві, ідеться в інтерв'ю для пропагандистського каналу НТВ. Гроші за квитки надійдуть до спеціального фонду "Счастливое детство.ру". Таким чином жінка буде "допомагати" дітям, яких росіяни викрали у Запорізькій області, на Донбасі, а також усім тим, "хто далеко від Батьківщини".

Важливо

"Фонд помсти Ані Лорак": у Росії скасовують концерти співачки

Лорак "сумно", оскільки начебто розуміє сиріт-біженців, які "залишилися без житла". При цьому згадала, як колись зростала у школі-інтернаті. Однак вона і далі не називає причину, чому діти осиротіли і втратили дім: для неї війна РФ проти України — "ця ситуація".

Жінка також пояснила, куди російська влада витратить отримані гроші: сиротам нададуть помешкання замість зруйнованих на Батьківщині.

"Сьогодні найбільше страждають невинні діти, які не розуміють, що відбувається. Дітям, які постраждали від цієї ситуації, побудують квартири і нададуть все, чого вони потребують", — заявила Лорак, не згадуючи руйнування та убивства, які РФ принесли на території, звідки тепер викрадають дітей.

Ані Лорак: деталі діяльності

Зазначимо згідно з орієнтовними підрахунками, РФ викрала від 300 до 750 тис. українських дітей. Крім того, відомо про близько 500 дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Міжнародний кримінальний суд відреагував на злочини російської влади: видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у викраденні українських дітей.

На сторінці Ані Лорак в Instagram вимкнені коментарі, тому люди не мають можливості відреагувати на її заяви. Співачка час від часу публікує дописи, в яких пише про свою любов до дітей і намір їх захищати. Також запевняє, що ні копійки з її грошей не витрачено на допомогу Силам оборони — каже, що про неї поширюють "брехню".

Також співачка пояснила, чому не донатить ЗСУ: її це "жахає" і "не відповідає принципам". Тим часом її принципам не заважає суддівство дитячого співочого конкурсу на російському телебаченні: у серпні 2023 року стало відомо про те, що її взяли на роботу на шоу "Ти супер".

У травні 2023 року у РФ почали масово скасовувати концерти Ані Лорак. Причина скасування: підозри російського населення, що начебто співачка фінансує закупівлю зброї для ЗСУ. Аналогічна ситуація сталась у березні: співачка скасувала концерт у Краснодарі, оскільки її почали звинувачувати у благодійній допомозі Силам оборони.