Прикордонники розповіли скільки чоловіків на день "ловлять" на кордоні

Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону фіксували навесні та влітку. В останні місяці кількість випадків незаконного перетину кордону за підробленими документами зменшилася.

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На українських кордонах прикордонники щодня в середньому затримують 20-30 осіб, які намагаються незаконно виїхати з України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, близько 100-150 осіб отримують відмову у перетині кордону, бо не мають законних підстав.

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"Коли вони прибувають до пунктів пропуску, але не мають законних підстав, щоб перетнути лінію державного кордону", — зазначив Демченко.

За час дії військового стану на "зеленій ділянці" було затримано близько 15 800 осіб, ще 6900 було викрито у пунктах пропуску.

Найбільше "втікачів" фіксували влітку та навесні. Останні кілька місяців кількість громадян, які хочуть незаконно перетнути кордон за підробленими документами зменшилася, проте збільшилася кількість тих, хто намагається перетнути кордон за межами пунктів пропуску.

Нагадаємо, що в ТЦК пояснили, яка користь від ухилянтів на фронті. Тут вважають, що громадянин на фронті розуміє, що позаду нього — мирне населення, яке потрібно захистити та поруч бойові побратими, яких не можна підвести під час виконання завдання.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних громадян. У межах мобілізаційних заходів по всій країні стоять блокпости, на яких зупиняють чоловіків призовного віку і перевіряють документи.