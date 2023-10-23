Строки, звільнення, відрядження: у Міноборони роз'яснили, чим відрізняється мобілізація і контракт

За інформацією фахівців Міноборони, у контрактників і мобілізованих військовослужбовців різняться терміни проходження військової служби. Проте особливі підстави для звільнення не поширюються на контрактників, а направлення у відрядження — на мобілізованих.

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Відміннності у порядку проходження військової служби між військовозобов'язаними, які уклали контракт, і тими, хто був мобілізований за призовом в особливий період, пояснили фахівці Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

На запити інформагенції АрміяInform у Міноборони зазначили, що основні відмінності у порядку проходження військової служби під час воєнного стану полягають у термінах проходження військової служби, підставах звільнення з неї та направлення у відрядження.

Для військовозобов'язаних, які уклали контракт

Служба закінчується у термін, зазначений у контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.

Положення про підстави для звільнення з військової служби на контрактників не поширюється.

У відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних і комунальних навчальних закладів контрактників можуть направляти для виконання завдань в інтересах оборони країни та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Для мобілізованих в особливий період

Строки проходження військової служби визначаються указом президента України.

Підставами для звільнення з військової служби згідно зі ст. 26 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" є:

наявність дружини (чоловіка) з інвалідністю;

наявність одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І або ІІ групи;

перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років.

Стосовно відряджень, на мобілізованих це положення не поширюється.

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