Для виявлення боєприпасів: Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 (фото)

За даними німецького проєкту, Україна вже отримала 15 таких дронів, ще 55 очікуються.

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Німеччина передала Україні надводні безпілотники Sonobot 5, які допомагають обстежувати водойми і виявляти боєприпаси та інші небезпечні предмети на дні. Про це повідомив німецький проєкт deaidua.org.

Sonobot 5, розроблений компанією EvoLogics GmbH у Німеччині, являє собою компактну надводну платформу, яка легко налаштовується під потреби гідрографічних досліджень внутрішніх водних басейнів.

Головним чином, Sonobot 5 застосовується для створення тривимірних карт і може бути використаний у пошукових операціях для виявлення об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці людей та інфраструктурі.

Згідно з даними експертів, принаймні деякі з безпілотних надводних апаратів, що поставляються Україні, належать до моделі дронів Sonobot 5. Наразі Україна вже отримала 15 таких дронів, очікується поставка ще 55 одиниць.

Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5

Нагадаємо, Фокус писав, що українські військові вже деякий час використовують словенські дрони Belin, які ЗСУ отримали таємно. Компанія C-Astral збирає їхні відгуки, щоб зробити нову модель ще кращою.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.