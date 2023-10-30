Близький Схід озброюється: Саудівська Аравія "поклала око" на 54 бойові літаки Rafale

На тлі загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту Ер-Ріяд готовий збільшити свій парк бойових винищувачів до 200 одиниць.

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Нещодавній інтерес Саудівської Аравії до французьких винищувачів Dassault Rafale свідчить не тільки про зростаюче переозброєння країн Перської затоки, а й про бажання набути політичного важеля на тлі ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту. Як повідомили 28 жовтня оглядачі Defensa, Ер-Ріяд офіційно запросив у авіабудівної компанії Dassault Aviation дослідження про вартість 54 винищувачів Rafale.

У матеріалі зазначається, що в перспективі влада Саудівської Аравії може придбати від 100 до 200 таких винищувачів.

"Звичайно, це не обов'язково означає, що операція буде реалізована — запит може так і залишитися запитом, — але це також є чітким попередженням для інших європейських постачальників", — пишуть аналітики.

Крім того, саудівці вели переговори з Вашингтоном щодо постачання винищувача Lockheed Martin F-35. І після визнання Ер-Ріядом держави Ізраїль, можна було розраховувати на угоду з американцями, однак у ситуацію втрутився Іран.

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Гонка озброєнь з Іраном: хто стане партнером у ядерній програмі Саудівської Аравії, — експерти

Експерти припустили, що ескалація на Близькому Сході після подій 7 жовтня є наслідком політики Тегерана, який закуповує російські Су-35, підтримуючи стосунки з Сирією та різними ісламістськими терористичними організаціями.

Таким чином для Саудівської Аравії ситуації закупівля Rafale видається найбільш прийнятним варіантом з політичної точки зору. Але з точки зору матеріально-технічного забезпечення все виглядає не так гладко, оскільки саудити отримають нову авіаційну платформу від постачальника, з яким раніше не співпрацювали.

Раніше повідомлялося, що на думку західних експертів, Близький Схід може опинитися на межі потенційної гонки ядерних озброєнь. Про це свідчить намір Саудівської Аравії реалізувати власну ядерну програму.