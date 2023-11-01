Охорона коксохіму в Авдіївці до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію,— боєць

На цій території, вважає боєць, можна закріпитися, там є тунелі, залізобетонні споруди, які танк не проб'є, і туди не могли потрапити військові, яким це було необхідно.

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Охорона Авдіївського коксохімічного комбінату до останнього не пускала українських захисників на територію підприємства. Про це "Еспресо" розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій "Сєвєр" Шишук.

"Авдіївський коксохім є дуже важливим стратегічним об'єктом. Це підприємство площею більше, ніж два села. І зараз є завдання наситити його нашими воїнами, і це треба було зробити раніше. Я бачив, що було постійне перешкоджання з боку працівників та охорони цього заводу, які до останнього перешкоджали військовим потрапити на територію комбінату", — сказав Шишук.

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За словами військовослужбовця, більшість військових слухалися цих охоронців, а в той час треба було робити бойові позиції й оборону.

"На мій погляд, уся охорона, яка там і досі залишається, є майбутнім мобілізаційним резервом нашого ворога. Вони твердо вирішили там залишитися. Станеться така ж ситуація, як у Сєверодонецьку, коли працівники "Азоту" тисячами залишилися з сім'ями, а потім воювали проти нас під Бахмутом. В Авдіївці вони усі розраховують залишитися й бути приєднаними до так званої "ДНР", — припустив Шишук.

На його думку, довіряти охоронцям комбінату не варто.

"Вони бачать рух наших військ і перешкоджають їм. На цій території можна закріпитися, там є тунелі, залізобетонні споруди, які танк не проб'є. І туди не могли потрапити військові, яким це було необхідно. Може не так власник у цьому зацікавлений, як саме місцеві організували це перешкоджання", — наголосив Шишук.

Нагадаємо, що наступ ЗС РФ на Авдіївку спричинив велику кількість втрат у ЗС РФ як в техніці, так і особового складу. За деякими пунктами вони стали рекордними.

Раніше повідомлялося, що росування окупантів під Куп'янськом зупинено, ЗСУ контратакують під Авдіївкою.