"Не володіють інформацією": у Кремлі не підтвердили, що син Пригожина очолив ПВК "Вагнер"

У Кремлі не підтвердили призначення Павла Пригожина новим командиром "вагнерівців". Також у РФ запевняють, що не буде вливання ПВК "Вагнер" у Росгвардію.

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков зробив кілька заяв щодо решток приватної військової компанії "Вагнер", які поглинаються Міноборони Росії та Росгвардією. Представник Кремля відповів на питання, чи керує "вагнерівцями" Павло Пригожин, син загиблого власника ПВК Євгена Пригожина. Короткі тези брифінгу Пєскова опублікувало агентство ТАСС.

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Під час брифінгу представник президента РФ Володимира Путіна двічі згадував ПВК "Вагнер". Спершу він пояснив, що не може підтвердити нову посаду Павла Пригожина, який міг би стати новим командиром найманців зі складу ПВК: "не володію інформацією", — сказав він.

Також речник Кремля відповів на питання, чи можлива поява "вагнерівців" в Сирії та чи можлива передача зброї ЗС РФ терористам "Хезболли". З його слів, подібні припущення "безпідставні".

Заяви Пєскова 3 листопада 2023 року Фото: Скриншот

Новини ПВК "Вагнер" — деталі

Зазначимо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Кремль має кількох кандидатів на заміну Євгену Пригожину та іншим командирам ПВК "Вагнер", які підірвались у літаку під Твер'ю. Можливі кандидати — син Пригожина Павло або начальника штабу Андрій Трошев. Вказувалось, що Кремль міг обрати Трошева, оскільки саме цю людину запросили на особисту зустріч з Путіним.

Однак 1 листопада ЗМІ повідомили, що новим очільником найманців, які вливаються в структуру "Росгвардії" може стати саме Павло Пригожин. Офіційно про це не повідомлялось — медіа ґрунтуватись на заявах людей, які почали набір у нові підрозділи колишньої військової компанії.

Пригожин — 25-річний росіянин, який начебто перебував у складі військового контингенту РФ у Сирії, розповіли неурядові росЗМІ. Також вони наводять слова ексрадника голови Росгвардії Олександра Хінштейна. Політик запевняє, що ПВК не вливається в цю силову структуру. Натомість "вагнерівці" можуть стати росгвардійцями, уклавши індивідуальний контракт.

Нагадуємо, розвідка Великої Британії пояснила ситуацію, яка склалась на лінії фронту під Авдіївкою. Пояснили, що ЗСУ та ЗС РФ мають потужні сили ППО, однак сильніша — все ж українська сторона. Тим часом речник ГУР Міноборони розповів про нові БПЛА, які росіяни планують використовувати на війні в Україні. Зі слів посадовця, є "дискусійним" питання, чи уміють вони розпізнавати цілі.