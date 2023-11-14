Handicap International назвала місце України у списку жертв протипіхотних мін

Особливо широко використовували протипіхотні міни збройні сили Росії та М’янми, а загалом вибуховими пристроями забруднені 85 країн і п'ять територій.

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Україна посіла друге місце у світі за кількістю жертв протипіхотних мін. У довідці Landmine Monitor 2023, яку підготували фахівці гуманітарної організації Handicap International, повідомили подробиці.

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Аналітики вивчили ситуацію на території нашої держави та зробили висновок, що за кількістю жертв Україна поступається лише Сирії. Трійка країн за кількістю жертв — убитих і поранених виглядає наступним чином:

Сирія (834 людини);

Україна (608);

Ємен (582);

М'янма (545).

У 2022 році загалом від бомб та цієї зброї, що не розірвалися, смертельних травм зазнала 1661 людина. Важкі поранення, як йдеться у документі, були в 3015 осіб.

Загалом це 85% цивільних. Майже половина жертв серед них – це діти.

Високі цифри пояснюються тим, що з 2015 року зросла кількість збройних конфліктів та спостерігається тенденція до саморобного мінування. У документі зазначили, що особливо широко використовували протипіхотні міни збройні сили Росії та М’янми.

З початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, за даними Landmine Monitor, російські війська широко застосовували протипіхотні міни щонайменше 13 різних типів. Конфлікти зростають, як зазначили аналітики, а деякі армії масово використовують наземні міни. Загалом 85 країн і п'ять територій на планеті наразі забруднені наземними мінами.

Нагадаємо, у липні у ЗСУ розповіли, як зміцнили кордон із Білоруссю. Фахівцям лише за 10 днів вдалося встановити 30 протитанкових мінних полів і загороджень із використанням понад 5,8 тис. мін. Уздовж кордону обладнано приблизно 5 тисяч метрів траншей і 6,5 тис. метрів протитанкових ровів.