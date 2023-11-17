Чоловік звернувся до комісії, щоб дізнатися перелік необхідних документів для оформлення інвалідності, втім у нього за винесення позитивного рішення попросили 500 доларів.

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У Чернівцях голова військово-лікарської комісії (ВЛК) вимагав у пораненого на війни військового хабар за встановлення групи інвалідності. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що після отримання поранення у зоні бойових дій військовий хотів оформити групу інвалідності. Для консультації стосовно переліку потрібних документів він звернувся до голови військово-лікарської комісії.

У Чернівцях в пораненого військово вимагали хабар за встановлення інвалідності Фото: Нацполіція

У Чернівцях в пораненого військово вимагали хабар за встановлення інвалідності Фото: Нацполіція

Тим часом зловмисник повідомив військового ЗСУ, що для отримання позитивного висновку МСЕК він повинен заплатити 500 доларів. Також правоохоронці зазначають, що окрім посади голови ВЛК підозрюваний також обіймає посаду заступника директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги.

Затримали посадовця під час отримання грошей у його кабінеті. Чоловіку повідомили про підозру в одержанні хабаря та відправили під варту із правом внесення застави. За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Львові викрили на хабарництві працівницю ВЛК. Щоб приховати злочин під час затримання жінка намагалася з’їсти купюру номіналом 100 доларів.

Також на початку листопада у Києві затримали чиновника Держмитниці, який брав хабарі за можливість вільного перетину кордону. Також за схемою можна було вивозити кошти без їх декларування.