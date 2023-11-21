"Тема обговорюється": Умеров прокоментував чутки про відставку Наєва або Тарнавського (відео)

За словами міністра оборони України, керівництво робить усе можливе, щоб підвищити ефективність української армії. Тема зміни командувачів наразі обговорюється.

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Міністр оборони України Рустем Умеров висловив свою думку щодо чуток, що поширюються, про можливе звільнення командувачів Сергія Наєва або Олександра Тарнавського. За його заявою, обговорення цієї теми наразі триває військовим командуванням, але остаточне рішення ще не було ухвалено. Про це він сказав на пресконференції 21 листопада, яку провів спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві, передає OBOZ.UA.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, проходить за всіма параметрами, які ми внутрішньо у своєму військовому периметрі обговорюємо. Повинен сказати, що рішення поки що не ухвалено, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, ми дуже відкрито будемо комунікувати", — сказав він.

Тим часом глава Міністерства оборони підкреслив, що всі члени колегії підтримують постійну взаємодію з Генеральним штабом.

"Я спілкуюся з усіма командувачами. Якщо такі речі відбуваються, то вони відбуваються з питань, які або обговорювалися раніше, або обговорюються, щоб ми домоглися більшої ефективності", — сказав Умеров.

Він також зазначив, що для нього нині особливу складність становить адаптація армії до стандартів і принципів НАТО. На його думку, важливо, щоб Україна взаємодіяла з партнерами, дотримуючись загальних норм і принципів.

"Ми хочемо прийти в НАТО, і ці стандарти дуже важливі. Кожен підрозділ, кожен командувач знає свої потреби, і ми повинні їх задовольняти", — заявив Умеров.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ідея виділити Україні 20 млрд євро зустріла критику всередині ЄС. За словами дипломатів, представники низки країн Євросоюзу висловили сумніви щодо надання Києву великої суми на роки вперед.