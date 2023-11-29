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ЗС РФ атакували цивільних, які отримували "гуманітарку": є загибла і поранені (фото)

Запорізька область, новини Запорізької області, обстріл Запоріжжя, Степногірськ, гуманітарна допомога
Фото: Нацполіція | Двоє чоловіків отримали важкі поранення

Російські окупанти запустили ударний дрон по мирних мешканцях Запорізької області. У поліції розповіли, що внаслідок "цинічної атаки" втратила життя 77-річна жінка.

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28 листопада ЗС РФ за допомогою дрона-камікадзе атакували вантажівку з гуманітарною допомогою у селищі Степногірськ. Деталями 29 листопада поділилась пресслужба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

У відомстві повідомили, що у селищі саме розвантажували "гуманітарку", коли російські окупанти завдали чергового удару по цивільних. Уламками було поранено мирних мешканців, які саме отримували допомогу.

Запорізька область, новини Запорізької області, обстріл Запоріжжя, Степногірськ, гуманітарна допомога Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Нацполіція

За даними поліції, внаслідок "цинічної атаки" загинула 77-річна жінка, ще двоє чоловіків отримали важкі поранення і були доставлені в лікарню.

Запорізька область, новини Запорізької області, обстріл Запоріжжя, Степногірськ, гуманітарна допомога Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Нацполіція
Запорізька область, новини Запорізької області, обстріл Запоріжжя, Степногірськ, гуманітарна допомога Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Нацполіція

Того ж дня ЗС РФ атакували й Запоріжжя, використавши ракети "Іскандер-К" і "Калібр". Одна ракета зруйнувала будівлю підприємства, інша впала на відкритій ділянці.

"Вибуховою хвилею пошкоджені дві школи та приміщення продовольчого магазину", — зазначили правоохоронці.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали двоє мирних жителів.

Загалом за добу в регіоні зафіксували 156 влучань. За всіма фактами порушили справи про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у Рівненській області затримали чоловіка, що продавав "трофейну" зброю. "Товар" він зберігав у себе вдома, а "доставляв" його на власній автівці.

У Повітряних силах 29 листопада відповіли, до чого готуватися взимку. У командуванні попередили, що основну загрозу нині становлять зовсім не ракетні обстріли.