"Спокій і твердість": Данілов відреагував на голосування у США за допомогу Україні

За словами спікера РНБО, незважаючи на те, хто, де і як проголосував, Київ продовжить відстоювати свою незалежність і звільняти території. Це триватиме доти, доки не вдасться зупинити Росію.

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Україна продовжить захищати свою свободу і незалежність, незважаючи на рішення, які можуть ухвалювати або не ухвалювати на Заході. Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 7 грудня.

За його словами, необхідно зараз зберігати "спокій і твердість", оскільки українські військові продовжать звільняти території і ніхто не залишить Російській Федерації захоплені території.

"У незалежності від того, хто, де і як проголосував у будь-якій країні світу ми не припинимо захищати нашу державу, ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі та не пробачимо жодного вбитого або скаліченого. Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору", — заявив Олексій Данілов.

Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить боротися за свої території Фото: Скриншот

Окремо секретар РНБО наголосив, що кожен важкий день стає уроком для України, адже випробування змушують не лише подорослішати, а й стати міцнішими.

Наразі знову головним пріоритетом у світі стає сила, незважаючи на раптовий прогрес, який фіксувався останні десятиліття. У зв'язку з цим, зазначив Олексій Данілов, українські військові продовжать забезпечувати безпеку.

"Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури та невиконання взятих міжнародних безпекових зобовʼязань", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що Сенат США заблокував допомогу Україні. За даними журналістів, у республіканській партії не підтримали законопроєкт про допомогу Києву, тому що з нього було виключено більш жорсткі заходи з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Президент Джо Байден назвав провал голосування за допомогу Україні політичним шантажем. Своєю чергою посол України в США Оксана Маркарова заявила, посилаючись на слова сенаторів, що двопартійну підтримку Києва буде продовжено.