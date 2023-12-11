На Хмельниччині на 9 років ув'язнили чоловіка, який вбив військову медсестру

Суд також постановив стягнути з чоловіка 800 тисяч гривень моральної компенсації на користь матері загиблої жінки.

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У Хмельницькій області суд виніс вирок 48-річному чоловіку, який жорстоко вбив військову медсестру. Про це повідомляють у Хмельницькому апеляційному суді.

Інцидент стався 21 березня цього року. 41-річну жінку вбили у її ж помешканні. Зазначається, що зловмисник прийшов до медсестри додому та почав конфліктувати. Під час словесної перепалки він вдарив жінку кулаком в обличчя, внаслідок чого зламав їй щелепу.

Коли жінка впала на диван, вбивця взяв з кухні ніж та перерізав їй горло. Після скоєного він помив у ванній кімнаті руки від крові, вкрав з помешкання телефон і прикраси та пішов.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Жінка померла від втрати крові. Її тіло знайшла мати зранку наступного дня, після того, як не змогла додзвонитися до доньки.

Під час розгляду справи у судовому засіданні мешканець Старокостянтинова свою вину у вбивстві жінки визнав. Однак він зазначив, що не викрадав телефон.

Зазначається, що чоловік вже був раніше неодноразово судимий та позбавлений волі за злочини проти власності. Також повідомляється, що він має непогашену судимість, його поведінка відхиляється від прийнятих у суспільстві норм та правил. Серед іншого, він соціально неадаптований.

Розглянувши матеріали справи Старокостянтинівський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві. Йому призначили 9 років 16 днів ув’язнення.

Також суд врахував, що у жінки залишилася дочка, яка вона сама виховувала, а у матері вбитої – це єдина дочка. Відтак зловмисник ще повинен перерахувати сім’ї загиблої жінки моральну компенсацію у розмірі 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку грудня правоохоронці повідомляли про те, що у Києві жорстоко вбили військовослужбовця. Тіло чоловіка знайшли у водоймі на околиці столиці. Слідчі встановили, що вбивця вдарив чоловіка 15 разів ножем.

Наприкінці жовтня на в’їзді у столицю чоловік за кермом на смерть збив військовослужбовця. Відомо, що зловмисник був тверезим, однак не впорався з керуванням автомобіля.