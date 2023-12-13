В наступному році постачання ЄС боєприпасів Україні досягнуть показника в мільйон одиниць, – ЗМІ

Керівництво європейської спільноти поставило амбітну мету та докладає зусиль для її реалізації.

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Процес постачання боєприпасів Україні наразі загальмувався, але ЄС має намір досягти показника в мільйон поставлених одиниць. Подробиці журналістам у Брюсселі розповів європейський посадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська Правда".

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У повідомленні йдеться про те, що в ЄС переконані, що поставлять Україні мільйон снарядів наступного року. Зі слів посадовця, Європейський Союз вже поставив Україні 500 тисяч снарядів.

"Якщо ви запитаєте мене про поточну траєкторію, я думаю, що ми досягнемо її наступного року", повідомляє видання з посиланням на посадовця.

Він наголосив на тому, що керівництво блоку поставило амбітну мету. Наразі докладаються необхідні зусилля для її реалізації.

За інформацією Reuters, країни Європейського Союзу розмістили замовлення лише на 60 000 артилерійських снарядів за схемою ЄС, щоб допомогти нашій державі постачати 1 мільйон боєприпасів до весни наступного року. Ця схема була центральною частиною ініціативи блоку щодо збільшення показників поставок життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів.

Снаряди для України: що відомо

13 листопада верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що для виконання обіцянки про мільйон снарядів для ЗСУ, Європейський союз може почати перенаправляти в Україну боєприпаси, які спочатку призначалися для експорту в треті країни. За його словами, в Україну було відправлено понад 300 тисяч снарядів з наявних запасів країн ЄС.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, Данія надасть Україні новий пакет допомоги на майже мільярд євро. Керівниця уряду Данії Метте Фредеріксен закликала усі держави переконатися, що Україна має все необхідне для продовження своєї боротьби.