У тому числі CV90: Данія і Швеція передадуть Україні військової техніки майже на $264 млн

Міністри оборони Швеції та Данії наголосили, що їхні країни використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення поставок нових бронемашин Києву.

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У понеділок, 18 грудня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон і міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписали спільну декларацію про наміри щодо подальшої підтримки України у сфері військової техніки, зокрема бойових машин. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначається в релізі, йдеться насамперед про БМП CV90. Причому спочатку Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (близько 263,6 мільйона доларів), а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, укладеної між Агентством оборонної техніки (FMV) і Україною в липні 2023 року.

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Крім бойових машин піхоти CV90, Україні передадуть запасні деталі, боєприпаси та укладуть багаторічний договір на технічне обслуговування. Враховуючи, що вартість однієї зазначеної БМП становить 9 мільйонів доларів, можна розраховувати приблизно на 25 одиниць бойової техніки.

"CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року", — наголосив міністр оборони Швеції.

І додав, що і Копенгаген, і Стокгольм використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення поставок нових CV90 в Україну.

Крім того, під час зустрічі глави оборонних відомств двох країн обговорювали не тільки підтримку України, а й поточні проблеми НАТО і майбутнє головування Данії в Північному оборонному співробітництві (Nordefco) 2024 року.

БМП CV90 — деталі

Combat Vehicle 90 — сімейство шведських бойових машин піхоти. Серійне виробництво CV90 було розпочато 1993 року. Загалом випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшу частину з яких експортовано в інші країни.

Крім кількох варіантів БМП, на базі CV90 також розроблено низку спеціалізованих бойових броньованих машин, включно з легким танком зі 120-мм гладкоствольною гарматою.

Норвезькі, данські та шведські CV90 були використані в бойових діях під час війни в Афганістані.

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Нагадаємо, що 11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги в розмірі 124 мільйони євро. Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Перед цим Україна і Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.