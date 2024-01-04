Блогерка Маслова поділилась своїми пригодами в Карпатах: каже, на неї готували замах (відео)

Блогерка Аліна Маслова провела останні кілька місяців у Москві, але вирішила поїхати на відпочинок в Карпати. Зі слів дівчини, її "інтенсивно" допитували працівники СБУ і змушували засудити Росію.

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Блогерка і "людина світу" Аліна Маслова "відійшла від шокового стану" і розповіла свою версію, що з нею сталося на території України. Про це відомо з її публікацій у соцмережі Instagram за 4 січня.

Дівчина пояснила, що зробила своїй родині сюрприз і 30 грудня відправилась з рідними у Карпати — кататись на лижах. Після заселення в готель вона опублікувала відео з гір, в якому повідомила про свій приїзд в Україну.

"Моя аудиторія дуже тепло відреагувала. Всі були раді мене бачити. Виявилось, у мене дуже багато підписників з України, і всі такі "ласкаво просимо". Я була дуже рада, але потім все пішло не так", — поділилась Маслова.

З її слів, через кілька годин відео почали бачити українці, які не були підписані на блогерку і "не знають її історію". Тоді почався "дуже жорсткий хейт", адже користувачі подумали, що на відео — росіянка і вона прилетіла в Карпати з Москви.

Маслова сама визнала, що останні 2 місяці провела якраз у Москві. Проте дівчина наголосила, що є молдованкою і проживає у Молдові.

"Мене почали репостити всі великі блогери, і маленькі. Дуже багато було репостів, багато було хейту", — згадала блогерка.

Вже зранку 31 грудня до неї завітала поліція. Туристка тільки встигла застібнути лижі, але замість катання пішла показувати свої документи. Вона була впевнена, що не має проблем з документами і її перебування в Україні законне.

"Я — молдаванка, я можу тут знаходитись", — підкреслила Маслова.

Вона запевнила, що стала жертвою дезінформації. Коли дівчина спустилась, з її слів, побачила 5-6 працівників СБУ з "автоматами". Правоохоронці почали її "дуже сильно інтенсивно" допитувати. У лижниці забрали телефон та оглянули її листування, а також поставили "дуже багато політичних запитань".

"Потім мені сказали, що у поліції є інформація, що на мене готується замах об 11 вечора у новорічну ніч. Те, що є компанія людей, які дуже агресивно налаштовані й не хочуть розбиратись, в чому правда і в чому неправда", — заявила Маслова.

Вона додала, що українці нібито готувались "напасти" на блогерку, тож перебувати на території країни для неї було "небезпечно".

"На мене дуже сильно натиснули, і сказали на відео записати такі слова, що я якби виступаю проти Росії", — розповіла блогерка.

Нагадаємо, співачка і блогерка Аліна Маслова приїхала на курорт в Карпатах. Звідки вона опублікувала заяву у соцмережах, що є "людиною світу" і любить як Росію, так і Україну.

Невдовзі у ЗМІ повідомили, що з Масловою поговорили працівники СБУ. У соцмережах з’явилося відео їхньої розмови, на якому блогерка заявляє, що "взагалі не дивиться новини".