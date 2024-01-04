Видалили металеві уламки: що відомо про стан постраждалих енергетиків в Кропивницькому

Внаслідок ракетного удару загинув один і постраждали вісім працівників енергетичного підприємства. У них травми рук, ніг і черепно-мозкова травма.

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В Кропивницькому під час ракетної атаки на місцевих об'єктах енергетики пролунали вибухи. Постраждали 8 працівників, їх доправили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Про стан постраждалих "Суспільному" розповіла заступниця медичного директора лікарні швидкої медичної допомоги Олени Бондар.

За її словами, до лікарні швидкої медичної допомоги привезли чотирьох з восьми травмованих внаслідок ракетного обстрілу. У них пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і черепно-мозкова травма.

"Люди перебували у стані середньої важкості, їхній стан стабілізували. Пацієнтів прооперували та видалили металеві уламки. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Це четверо чоловіків, віком від 38 до 66 років. Вони у стресовому стані та знервовані", — розповіла Олена Бондар.

Нагадаємо, що 4 січня у Кіровоградській області пролунала повітряна тривога. Окупанти завдали ракетного удару по місту Кропивницький, унаслідок чого загинув автослюсар одного з енергетичних підприємств. За інформацією ОВА, загиблий і травмовані перебували на одному з промислових об'єктів.

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що за 5 останніх діб Росія атакувала Україну щонайменше 500 ракетами і дронами.