"Багато ризику": у Міноборони Британії розповіли, чи планують нові удари по Ємену

За словами британського міністра Джеймса Гіппі, операція в Ємені була "обмеженою, пропорційною і необхідною" для захисту суден у Червоному морі.

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Збройні сили Великої Британії наразі не планують нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Про це сказав Джеймс Гіппі, який обіймає посаду державного міністра Збройних сил у Міноборони Британії, в інтерв'ю BBC Breakfast 12 січня.

Гіппі зазначив, що британські літаки вночі завдали ударів по двох об'єктах хуситів у Ємені, а американські — ще по дванадцяти. За словами міністра, операція була "обмеженою, пропорційною і необхідною" для захисту військових і транспортних суден у Червоному морі.

"Як завжди, збройні сили нашої країни і державні службовці, які працюють разом із ними, досягли успіху в плануванні цієї місії. У цьому було багато ризику, і ми всі повинні дуже пишатися тим, що вони зробили минулої ночі", — сказав він.

Міністр також підкреслив, що наразі нових ударів не планується.

Удари по об'єктах хуситів у Ємені: що відомо

Нагадаємо, 12 січня США Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені ракетами "Томагавк". За інформацією журналістів, атаковані були місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи бойовиків.

Вибухи в Ємені

У Міноборони Великої Британії підтвердили, що чотири літаки Typhoon FGR4 використовували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по Ємену. У відомстві заявили, що здатність хуситів загрожувати торговому судноплавству підірвана.

Командувач Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Грінкєвіч повідомив, що внаслідок нічної операції було уражено понад 60 цілей у 16 місцях розташування. За його словами, під час ударів було використано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів.

Зі свого боку Кремль засудив удари по об'єктах хуситів у Ємені, назвавши їх "нелегітимними". Москва також не підтримала резолюцію ООН з вимогою негайного припинення атак хуситів на судна в Червоному морі.