"Можна не очікувати повістку": у ТЦК пояснили мобілізаційні заходи "всіма способами"

У військкоматі закликали не "ховатись за спинами" оборонців та не створювати "штучний ажіотаж". У ТЦК нагадали, які мають повноваження в умовах воєнного стану.

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В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) висловились щодо мобілізації в Україні та вручення повісток "всіма способами". Про це відомо з поста пресслужби у соцмережах.

У військкоматі наголосили, що в Україні триває загальна мобілізація населення. Пресслужба наголосила, що військовозобов’язані громадяни з "низькою якістю" виконують свої зобов’язання. Через це військові змушені оповіщати таких осіб "всіма способами", які забезпечують потрібне охоплення.

У ТЦК нагадали, що відповідно до Конституції громадяни України зобов’язані захищати Вітчизну.

Окрім того, в умовах воєнного стану командування може:

встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду;

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

обмежувати рух транспорту;

перевіряти документи;

проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Також військкомати можуть викликати людину для звірення облікових даних. Її місця реєстрації та проживання тут значення не мають.

В Одеському ТЦК закликали "свідомих" українців "не створювати штучний ажіотаж" та не шукати шляхи ухилення від мобілізації. Тих, хто "ховається за спинами" воїнів, закликали долучитись до захисників та спрямувати зусилля на перемогу.

"Це можна зробити, не очікуючи повістку, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК та СП", — наголосила пресслужба.

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