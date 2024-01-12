Безпекова угода між Україною та Британією: у Зеленського озвучили основні моменти

За словами глави Офісу президента України, у разі повторного нападу Росії Лондон зобов'язується надати Києву швидку і постійну допомогу в галузі безпеки, військову техніку та економічну підтримку.

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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак представив деталі нової безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Підписаний документ охоплює широкий спектр сфер співробітництва, що охоплюють інформаційну безпеку, боротьбу з пропагандою, кібербезпеку, захист критичної інфраструктури, оборонну та військову співпрацю, морську безпеку, санкції проти ворога, а також досягнення справедливого миру.

Особливий акцент зроблено на тому, що Україна може скористатися досвідом Великої Британії у військовій сфері та оборонному виробництві, включно з ракетами великої дальності, протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами. Гарантії безпеки, надані Великою Британією, розглядаються як важливий перехідний етап до членства в НАТО, ключової мети України.

Єрмак також наголосив, що в разі збройного нападу на Україну, консультації між сторонами поведуться протягом 24 годин для розроблення необхідних заходів з протидії агресії. У відповідь на агресію, Велика Британія зобов'язується надати Україні швидку і постійну допомогу в галузі безпеки, військову техніку та економічну підтримку.

Єрмак висловив подяку Великій Британії за підтримку і підкреслив, що це історичний день для України.

"Я вдячний Великій Британії за підтримку, а також усій команді, яка наполегливо працювала на результат для його досягнення. Це був системний процес, частину з якого ми обговорювали з Ріші Сунаком під час візиту до Великої Британії минулого року. Дійсно історичний день. Слава Великій Британії. Слава Україні", — йдеться в повідомленні Єрмака в Telegram.

Основні моменти угоди

Офіс президента України опублікував повний текст угоди між Україною та Великою Британією. Фокус публікує основні положення:

Угода є всеосяжною та охоплює широкий спектр питань, включно з інформаційною безпекою, боротьбою з пропагандою, кібербезпекою, захистом критичної інфраструктури, оборонним та військовим співробітництвом, морською безпекою, санкціями проти ворога та досягненням справедливого миру, відповідальністю Росії за злочини, відновленням України, гуманітарним співробітництвом та макроекономічною стабільністю.

Угода спрямована на довгострокову підтримку України в разі нового російського вторгнення.

У разі збройного нападу на Україну Сполучене Королівство зобов'язується надати Україні швидку та постійну безпекову допомогу, включно з сучасною військовою технікою, економічною допомогою та санкціями проти Росії.

Угода є важливим кроком на шляху до зміцнення безпеки України та забезпечення її суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, 12 січня Україна і Велика Британія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО і підписана на 10 років.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.