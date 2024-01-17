Збитків майже на мільярд: Міноборони назвало себе потерпілою стороною у справі Гринкевича

Військовому відомству завдали матеріальної шкоди на загальну суму понад 934 мільйони гривень.

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Міноборони подало до ДБР заяву щодо визнання міністерства потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих із бізнесменом Ігорем Гринкевичем. У пресслужбі відомства повідомили подробиці.

Під час проведення досудового розслідування слідчі отримали докази про те, що для Міноборони постачали низькоякісні товари компанії "Будівельний альянс Монтажпроект", "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл". Це стосується контрактів підписаних у лютому 2023 року.

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Суд заарештував майно сім'ї Гринкевичів, — ДБР

Військовому відомству внаслідок таких дій була завдана матеріальна шкода на загальну суму понад 934 мільйони гривень. Рахунки та активи цих компаній арештували.

На конкурсних торгах в системі Prozorro "Трейд лайнс рітейл" визнали переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ. У зв’язку з неможливістю забезпечити постачання продуктів, у військовому відомстві ухвалили рішення надіслати усю відповідну документацію "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту. В Prozorro державна структура 16 січня оголосила інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для українського війська за процедурою прямих договорів. Це дозволило уникнути складнощів із постачанням харчових продуктів.

Справа Гринкевича: що відомо

У ДБР наприкінці грудня повідомили щодо викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати правоохоронцю пів мільйона доларів хабаря, з метою повернути майно своїх компаній, яке було вилучено під час кримінального провадження.

Підприємець, за інформацією слідства, постачав Міноборони одяг, бувши власником будівельних фірм. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. За попередніми оцінками, бюджету були завдані збитки у розмірі 1,2 мільярда гривень.

У Міноборони 12 січня заявили, що двоє колишніх посадовців наразі під слідством через справу Гринкевича. Відомство проводить аудит усіх компаній, які причетні до родини підприємця. За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання до лав українського війська за 23 контрактами.

Зі свого боку син Роман Гринкевич, син згаданого бізнесмена, заявив, що скандал довкола його сім'ї замовний. Він також повідомив, що його родина не має наміру виїжджати з країни за кордон.

Нагадаємо, 11 січня дружина бізнесмена Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки. За інформацією журналістів, поблизу головного корпусу навчального закладу у пʼятницю, 12 січня, повинна була пройти акція з вимогою відсторонити професорку від роботи.