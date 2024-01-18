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Воєнний фокус

В Польщі обкатують американські Abrams на полігоні: яку версію отримали поляки (фото)

обкатка M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl | M1A1 FEP Abrams

Польська армія за кілька років матиме на озброєні понад 350 танків Abrams у версії M1A1FEP та M1A2SEPv2. Зараз частина отриманих машин проходить сертифікацію.

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У складі 1-ї окремої бронетанкової Варшавської бригади триває обкатка перших 14 танків Abrams, які надійшли на озброєння в кінці 2023 року. Про це повідомляє Defence 24.

В польській армії розпочато сертифікацію танків за стандартами армії США. 17 січня машини вперше вийшли на полігон у 2024 році, куди запросили журналістів. Наразі в 1-їй бригаді є одна танкова рота американських Abrams M1A1 FEP: 3 взводи по 4 танки в кожному. Усього Польща замовила 116 машин, решта має надійти впродовж 2024 року.

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Відомо, що Польща замовила танки Abrams у варіанті M1A1 FEP (Fire Enhancement Package). Також замовлено 250 нових Abrams M1A2 SEPv3. Вони мають надійти у 18 механізовану дивізію, до складу якої входить й 1-ша окрема бронетанкова бригада.

M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams на полігоні Fullscreen
M1A1 FEP Abrams на полігоні
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams Fullscreen
M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams
M1A1 FEP Abrams
M1A1 FEP Abrams на полігоні
M1A1 FEP Abrams
M1A1 FEP Abrams
M1A1 FEP Abrams
M1A1 FEP Abrams
M1A1 FEP Abrams

Версія M1A1 FEP була на озброєні Корпусу морської піхоти. Завдяки низці технічних оновлень Abrams з пакетом FEp за своїми можливостями ідентичний до M1A2 SEPv2, який розробили у 2010-х роках. Машина отримала оновлення прицільних приладів, включно із тепловізійним прицілом кулемета, який відіграє роль командирської панорами. Також було удосконалено бронювання й іншу електроніку.

Нагадаємо, 11 січня польська армія отримала модернізовані танки Leopard 2PLM1, які отримали низку оновлень.

15 січня ЗМІ писали, що Польща може стати третьою країною за танковими силами в НАТО.