В Польщі обкатують американські Abrams на полігоні: яку версію отримали поляки (фото)
Польська армія за кілька років матиме на озброєні понад 350 танків Abrams у версії M1A1FEP та M1A2SEPv2. Зараз частина отриманих машин проходить сертифікацію.
У складі 1-ї окремої бронетанкової Варшавської бригади триває обкатка перших 14 танків Abrams, які надійшли на озброєння в кінці 2023 року. Про це повідомляє Defence 24.
В польській армії розпочато сертифікацію танків за стандартами армії США. 17 січня машини вперше вийшли на полігон у 2024 році, куди запросили журналістів. Наразі в 1-їй бригаді є одна танкова рота американських Abrams M1A1 FEP: 3 взводи по 4 танки в кожному. Усього Польща замовила 116 машин, решта має надійти впродовж 2024 року.Важливо
Відомо, що Польща замовила танки Abrams у варіанті M1A1 FEP (Fire Enhancement Package). Також замовлено 250 нових Abrams M1A2 SEPv3. Вони мають надійти у 18 механізовану дивізію, до складу якої входить й 1-ша окрема бронетанкова бригада.
Версія M1A1 FEP була на озброєні Корпусу морської піхоти. Завдяки низці технічних оновлень Abrams з пакетом FEp за своїми можливостями ідентичний до M1A2 SEPv2, який розробили у 2010-х роках. Машина отримала оновлення прицільних приладів, включно із тепловізійним прицілом кулемета, який відіграє роль командирської панорами. Також було удосконалено бронювання й іншу електроніку.
Нагадаємо, 11 січня польська армія отримала модернізовані танки Leopard 2PLM1, які отримали низку оновлень.
15 січня ЗМІ писали, що Польща може стати третьою країною за танковими силами в НАТО.