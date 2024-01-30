Партія в Нідерландах хоче відправляти біженців з України назад, — ЗМІ

У партії ВВВ вважають, що захід України — цілком безпечна територія, і громадяни можуть там розміститися. Парламентарій від іншої партії GroenLinks/PvdA Джуліан Бушофф назвав такі пропозиції "новими та тривожними".

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У Нідерландах представники партії BBB запропонувала відправити українських біженців назад до України, зокрема, на захід країни, де, на їхню думку, більш-менш безпечно. Про це пише місцеве видання Dutchnews.nl.

"Ми не можемо розмістити всіх. Захід країни здається мені відносно стабільним. Невже українці не могли б там безпечно розміститися?" — заявила депутатка від партії BBB Мона Кейзер.

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Вона додала, що її цікавить позиція уряду щодо того, як він відреагує на пропозицію Києва повернути громадян України, які можуть бути призвані до ЗСУ. За її словами, сотні тисяч людей, які повинні проходити військову службу, втекли за кордон, а деякі з них, зокрема, ймовірно оселилися в Нідерландах.

Мона Кейзер також запропонував громадянам України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачувати оренду житла та медичне обслуговування, хоча багато з них уже це роблять.

Парламентарій Джуліан Бушофф від GroenLinks/PvdA сказав, що пропозиції BBB є "новими та тривожними". За його словами, незрозуміло, чому ВВВ розглядає можливість відправити людей назад до країни, яка перебуває у стані війни.

Нагадаємо, що 25 січня у Кабміні спростували, що Україна тисне на ЄС для повернення біженців додому. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що "принципова позиція" влади, щоб громадяни за кордоном і надалі мали право на тимчасовий захист.

Раніше в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger екснардеп Сергій Лещенко висловив думку про те, що європейським країнам слід призупинити допомогу українським біженцям, аби заохотити їх повернутися назад.